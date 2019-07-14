自由廣場》抓耙子與拉皮條

◎ 賴彥丞

原本打算赴中國武漢大學交換的柯姓師大研究生遭中國網友「起底」，其曾在個人臉書上有所謂「精日台獨」發言，並要求禁止該生入校。武大校方隨後也表示正在調查並會做後續處置。如此赤裸裸的思想檢查，逼得柯姓學生在人身安全顧慮下選擇放棄交換。

事實上，引發中國網友「玻璃心碎滿地」的柯生貼文，比如說「令和元年」反串文或「謝謝蔡英文，二○二○唯一支持！」等等，都是言論自由的範疇。然中共極權高壓，文字獄的劣行罄竹難書，台灣人李明哲就是最典型的受害者。一些中國官媒還大讚網民「抓耙子」行徑是「懲獨壯統」，並鼓勵其繼續積極審查，製造寒蟬效應，迫使台生往後自我審查，這根本是對言論自由的變相侵害！

中國對台灣學生之統戰，正是「一手棒子、一手蘿蔔」的策略：一邊派眼線監控台生的言行有無違逆「一個中國」原則或批評中共政權，一邊提供許多入學誘因或低價交流團，誘引台生赴中，灌輸習近平的「中國夢」。身為學生自治參與者，筆者特別能感受到這種統戰攻勢：近年來中國陸續祭出低價甚至免費的交流團，招募我國大專學生自治組織幹部參加，活動過程除宣揚一帶一路政策，並強力灌輸中國民族主義思想。

可笑的是，中國有些大學為響應「促進中外學生交流」政策而有針對外籍留學生的學伴制度，最近山東大學遭揭露竟用三位女學伴配一位外籍男性留學生，校方還在學伴申請表上寫到「請盡可能詳細填寫以便為你匹配心儀的學伴」，挨轟「拉皮條」物化女性。對台灣學生無所不用其極的言論審查，對外籍學生則「殷勤侍候」，中國民族主義的自卑與殘暴顯露無遺。

隨著習近平越往專制靠攏並強推「一國兩制台灣方案」，加上中國民眾民族主義情緒高漲，類似對台生的思想檢查案例恐怕只會越來越多。台灣學生應加強警覺，並思考相較於中國政治嚴重干預學術，其他歐美日民主國家有太多優質且自由的學府，更值得我們選擇。

（作者為中興大學學代會學生議員）

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