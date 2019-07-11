新聞線上》警察局長不受政治秋後算帳

記者莊榮宏

台灣最近流行「秋後算帳」。

一直嚷著擔心資方秋後算帳的罷工空服員，自己倒是先出手，以仇恨語言對未罷工到底的同事進行秋後算帳。

身為工會理事的郭姓空服員，揚言要「電爆罷工落跑的組員」，甚至要在反罷工機師的餐點裡「加料」，這不只是散播仇恨、製造對立，更危及飛安，倘若機師吃了加料餐導致身心不適，還有飛安可言嗎？

另有朱姓機長鼓動罷工空服員「現在抨擊妳們的人，都記下來，以後有special meal要送上」，老天！凡是抨擊罷工的，都要被列入「特別招待」的報復名單，這簡直是恐怖行徑。

罷工結束的那一天起，全體員工照說應捐棄己見、齊心協力，為自己和公司創造未來，工會幹部和怪機長卻升高情緒對抗，不肯善罷甘休。

郭姓空服員把仇恨語言解釋為開玩笑，這才是開玩笑！乘客只要脫口「炸彈」兩個字，空服員必定馬上報警把他逮捕下機；受過專業訓練的機長和空服員說「加料」、「送特別餐」，怎能不受懲處？

工會一直不理解，為何社會大眾普遍不支持這次罷工，也低估以為只是犯了戰術上的錯誤。

其實癥結出在「心態」，一旦工會把罷工當作一場戰爭在打，自然把資方視為必須全力擊敗的敵人，一切自然從殺敵致勝的角度切入思考，遂不斷鼓動情緒、拉高對立，最終造成兩敗俱傷；勞資雙方若不徹底省思，將來仍會重蹈覆轍。

另一種秋後算帳發生在南部。

去年九合一選舉過程，查察賄選以阻止金錢介入選舉，是政府的重要方針，各地檢警調無不全力查察，成果不差；對民眾而言，查賄選最高原則就是「只有黑白、無分藍綠」，只問事實，不問色彩。

不過，南部一名參選地方民代的候選人，其樁腳被查到涉及賄選，事後卻傳出，某政治派系對此事不滿，進而點名警察局長，果然，最近傳出當事人不日將丟官調職。

不以警察專業表現為考量，不以查賄行政中立為表彰，卻以政治恩怨處理人事，若這不叫秋後算帳，那什麼才是？

「派系有權能拔官，局長無力可回天」，政治派系重如泰山，區區局長輕如鴻毛，這算不算是民主和進步的反諷？

但比「秋後算帳」更有意義的是「身後表揚」。

鐵路警察李承翰應鐵路局列車長的請求，上火車處理乘客糾紛時遭對方突襲，身中一刀後，忍痛抓住對方的雙手，使他無法傷害車廂的無辜乘客，一直撐到援手趕到協助擒兇，他才氣力放盡，倒地不起。

李承翰犧牲自己，保住車廂乘客和列車長，鐵路局倘若感激他的奉獻，在嘉義火車站內為他立像，一來表彰義行，立為榜樣，二來供人憑弔，典範永存，相信是極具意義的美事。

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