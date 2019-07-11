自由廣場》法官法修正案的兩大挑戰

◎ 楊永年

法官法修正案，重要修正內容之一是，當事人在訴訟確定三年內，可以請求個案評鑑。這樣的變革，對於法官審判過程固然具有警醒作用，但因事涉體制重大變革，因此除非完美政策配套，否則可能產生成效上的落差。需要檢視的問題是，修法目的為何？主要的挑戰有二：第一，能提升法官審判的品質；第二，要能讓訴訟當事人有更多的參與空間。這兩個問題相互關連，但卻是兩個相當大的挑戰。或若規劃與執行不當，可能導致反效果，茲分別論述。

關於第一個挑戰，合理的思維是，影響法官審判品質的因素很多，不宜作單一因素思考。當事人對審判案件申訴或有意見（或疑義），表達（申訴）意見的門檻大幅降低，這項新措施目的是為降低民怨，但若配套不足，民粹與政治不當介入可能隨著進來，或可能影響審判品質，對於法官的工作認同與工作態度，產生負面影響。隨著法律規定改變，法官的角色定位必須隨之調整。或為因應法令的改變，法官的角色可能要從單純的「審判者」角色，調整或增加扮演「仲裁者」、「協調者」、「諮商者」、「教育者」、「傳播者」等角色。

或這樣的變革等於讓法官角色往多元化角色發展，這樣的調整當然沒有什麼不好，問題在於，法官們準備好了嗎？相關的司法（特別是法院「支援」體系）設計好了嗎？教育訓練體制調整好了嗎？如果前述這三個問題的答案都不是肯定的，那麼可預期將會有許多的混亂產生。或者，可以預見的是，這項變革可能帶來「工作量」與「成本」的提高，這些成本由誰吸收？如何吸收？

關於第二個挑戰，是要讓訴訟當事人有更多參與或表達審判結果（判決書）的意見。或希望藉此提升當事人對審判結果的滿意程度；卻也可能造成或加深認知的落差，或造成法官或另造當事人滿意度的下降。合理的思維是，一份完整的判決書，本來就應針對兩造意見，作整體考量；甚至還應有證據蒐集，以及專家或證人的證詞。而以目前刑事訴訟法與民事訴訟法的規定，對於足以影響判決的「新事證」，原本就有重啟的機制或規定。簡單說，參與門檻過低可能造成的負面影響，不能忽略；或若不小心因應，反而可能審判品質下降。

這次法官法修正案，代表政策已經形成，但接下來如何透過政策規劃與執行，以降低審判結果的負面效應，是司法院與大家要面對的議題。

（作者為成大政治系教授、司法改革國是會議委員）

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