自由廣場》解放軍的新晉升章法

◎ 林穎佑

隨著七月的到來，也是解放軍新任將官晉升之時，陸海空火箭與武警部隊都有不少晉升的新聞。從這次的名單來看，除年輕化之外，最重要的是對解放軍來說晉升將領的途徑開始逐漸清晰。之前為了掃除徐才厚、郭伯雄等人餘孽，解放軍在人事上有相當多出人意料的調動，許多「明日之星」恐中箭落馬，或調至閒缺等退休；也有一些「新將星」以平地一聲雷之姿紮職上位，再配合軍改的組織調整，這些因素都讓近年解放軍人事的變化難以預測，許多過去的前例都在軍改與反貪腐的因素下失去參考性。但這些在二○一九年年中的人事調動中，卻又可發現新的晉升章法逐漸成型。

如在本次解放軍海軍晉升中將的人選來看，五位分別為：海軍副司令員馮丹宇、海軍紀委書記劉訓言、海軍政治工作部主任王征、東部戰區副政委兼東部戰區海軍政委劉青松、北部戰區副司令員兼北部戰區海軍司令員李玉杰。

其中劉訓言、王征、劉青松是政委出身，而王征與劉青松過去都是從空軍轉調海軍，這之中雖然有過去派系貪腐的問題，也可能是針對海航兵飛行員的型態與空軍飛行員有關，以此作為調整的理由。

至於引起媒體關注的馮玉祥之孫馮丹宇，雖貴為海軍副司令，但細觀其資歷可發現到，他的主要歷練都在海軍裝備部，之後曾出任裝備發展部副部長，現在在解放軍海軍中應主要負責軍備後勤的職務，缺乏第一線帶兵經驗與海上經歷，限制未來發展。

這次海軍將領晉升名單中，最重要的應是北部戰區海軍司令員李玉杰。李玉杰為山東人，一九六二年生，擁有水面艦專業。二○○○年解放軍海軍首次環球巡航，他便擔任青島號艦長；他更是解放軍第一代學生官，除海上歷練外，也擔任過大連艦艇學院院長、南海艦隊參謀長。這些資歷都有可能會讓李玉杰步上南部戰區司令袁譽柏的發跡之途，先在北海艦隊擔任副戰區級艦隊司令之後再擔任正戰區級的南部戰區司令，甚至海軍司令員沈金龍最初也是先在北海艦隊歷練再到南海。解放軍考量到戰略規劃，應還是會以海軍出身的將領作為南部戰區司令，這對李玉杰而言是一個機會，也是在晉升中將後可能的下個職務。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授）

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