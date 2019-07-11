自由廣場》新住民證照獎勵金，要讓更多人知道

◎ 李月治

移民署一○七學年度新住民及其子女獎助學金名單日前公布，根據移民署網站資料顯示，共有六千多位獲獎，計核發獎金新台幣兩千多萬元，是歷年來獲獎人數及核發獎金最多的一次。比較特別的是，除了原來既有的獎項，今年新增「新住民證照獎勵金」，只要新住民參加技術士技能檢定並取得證照，就能申請獎勵金。今年共有八十二名新住民領取乙級證照獎勵金，九二二名領取丙級證照獎勵金。這些平常隱身在角落裡，默默努力的新住民朋友，只是一小部分，還有更多取得證照的新住民朋友不在名單裡。

移民署自一○一年開始辦理獎助學金計畫，我的女兒也申請過幾次獎助學金，所以我知道這項資訊。我每天會留意國內外新聞，卻遺漏今年新增新住民證照獎勵金的消息，還是在看到獎助學金名單公布的消息後才得知。我身邊有新住民朋友擁有會計、美甲師等證照，也錯失了今年的申請機會。

「新住民證照獎勵金」是一項好政策，是鼓勵新住民自立自強，努力學習技能，發揮專長，實現自我，在就業市場不再處於弱勢，提高競爭力，這個獎項讓新住民朋友備感窩心，也讓新住民的努力被看到。可惜知道這項政策的新住民朋友並不多，許多新住民姊妹平常忙於生計，有位來自越南的美甲師朋友，一天工作十幾個小時，不要說有時間看報紙和上網關注新聞報導，連休息時間都很奢侈，許多信息多半靠姊妹口耳相傳知悉。

好政策要大力宣傳，從學校、社區，特別是讓里長透過廣播宣傳告知，除了讓更多新住民姊妹知道有這一獎項可以申請外，也讓社會大眾看到政府對新住民的重視，從而提升尊重新住民的社會氛圍。

（作者為新住民，台北市民）

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