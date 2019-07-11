自由廣場》留意中國第二波非洲豬瘟疫情

◎ 賴秀穗

荷蘭合作銀行資深分析家說，二○一八至一九年，「致死性非洲豬瘟病毒，正在快速屠殺亞洲的豬隻」，亞洲生產豬的總數約占世界的六十五％，五億多頭（世界約有七．七億頭），中國佔四億三千多萬頭，每年可生產五三○○多萬噸的豬肉，在今年初已減少到三五○○多萬噸。中國每人每年需要三十九．九公斤的豬肉，原產總量已經不足，在失去三分之一的產量後，豬價上漲，造成嚴重的民生社會問題。

今年五月二日由深圳運送一批豬到香港上水屠房屠宰，香港因而出現首宗非洲豬瘟病例，幾個屠宰場遭到禁宰數天，香港僅飼養數萬頭的豬，豬肉的供應立即短缺，每斤由五十港幣漲到一二八港幣。

二○一八年八月至年底，中國感染非洲豬瘟的活豬，大部份被屠宰後加工製成香腸、火腿或臘肉，或進入鮮肉市場販賣，因感染豬隻太多，很多屠宰的鮮肉被冷凍保存。外媒報導說，中國有很多ice pork（冰豬肉），這些冷凍豬肉應該都帶有非洲豬瘟病毒，在這期間市場的豬肉價格不漲反降，因囤積的豬肉很多，另外部分消費者不敢吃有病的豬肉。

今年二、三月間，中國逐漸消耗清除冷凍豬肉，市場豬肉已有明顯的短缺，豬肉價格開始上揚，為了平穩市場豬肉價格，進口八百多萬噸以上豬肉，因此國際的豬肉價也上漲約十五％。到了四至五月，中國的母豬頭數已減少三成以上（總頭數四千多萬頭），換句話說，在養的肉豬頭數已減少約兩億頭，更嚴重的是生產小豬的井已乾枯，在短期內不能有足夠肉豬的生產，因此市場豬肉的短缺會更加嚴重。中國官方計畫在七月初將冷凍庫內的豬肉，一一檢測非洲豬瘟並清空冷凍庫，以便儲存大量進口的豬肉，專家擔心，如此將大量帶有毒的豬肉進入市場消費，會再度引起非洲豬瘟的傳播感染。

從過去歷史來看，二○○六至○八年間，中國養豬場感染到變異型的藍耳病，確實死亡頭數應超過七千萬頭，當年適逢北京奧運，豬肉價格漲了近兩倍，漲價行情持續兩年。二○一○至一一年間，中國豬場的哺乳小豬，感染到小豬流行性下痢症（porcine epidemic diarrhea, PED），造成數千萬小豬死亡，豬肉價格也漲了一倍多，並持續十七個月之久。非洲豬瘟死亡率一○○％，無疫苗及藥物可治療，在今年底，將對中國豬肉供應的影響最大，豬價可能會上揚三倍，而且影響的時間三至五年，甚至更久才能恢復。

二○一八年八月非洲豬瘟在中國出現後，短時間內傳到鄰近的蒙古、西藏、越南、柬埔寨及北韓等國家，這是非洲豬瘟在東亞第一階段的感染疫情。非洲豬瘟第二階段的疫情，恐波及日本、台灣及菲律賓，台灣對非洲豬瘟的防堵措施絕對不可有絲毫的鬆懈。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）

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