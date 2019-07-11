自由廣場》短短半年，綠川完全走樣

▲綠川日前因礫間淨水場設備晚間故障，造成水岸廊道河道的水源乾涸。（資料照，記者歐素美翻攝）

◎ 于則章

台中令人流連忘返的綠川，在盧秀燕上台後短短半年完全走樣，不但水色變混濁，還傳出陣陣異味、垃圾雜物遍佈，多了不少蚊子，甚至晚間燈光裝置藝術也被拆除，明顯冷清許多。

台中市政府水利局近日稱綠川礫間淨水場因設備故障，造成綠川水岸廊道河道的水源乾涸、魚類死亡，為節省電費等維護經費，最後一次抽取地下水使用，未來也將減少抽取旱溪水源注入綠川，近日將移走綠川水岸廊道內的魚群，並呼籲民眾不要繼續在綠川放養魚類；除此之外，台中市各河川也不再抽取地下水等水源。

事實上，打從去年「九合一選舉」前，網路上就出現各種謠言及影片不斷的對綠川惡意抹黑栽贓，其中最離譜的莫過於指稱綠川「只是加蓋把未整治的污水藏在下方，然後上方引用自來水興建清水池塘」，讓時任台中水利局長周廷彰對此嚴正駁斥，強調綠川為活水流動，流量約每日兩萬四千噸，若真引用自來水，每日就要水費二十四萬元、一年就接近一億元。雖然河水分為民眾看得見的上河道及通過箱涵的下河道，但是所有的水，都是先進行水質淨化︰收集上游的生活污水後，透過污水用戶接管、晴天污水截流系統送到污水廠進行處理後再排入。這些污水經過淨化後會再送回河道，因此綠川下游整段河溪水質都會大幅改善，河水的污染也已大幅改善，同時維持河川必要基流量，籲有心人士別再造謠。

而今國民黨在上台執政後，對綠川這個前朝耀眼的政績愈看愈不順眼，刻意冷落、任其荒廢也就罷了，竟然指稱綠川的水是抽地下水而來，顯然是想要以假消息來為自己的行為尋找合理藉口。

綠川當初所效法的韓國首爾清溪川整治成功後，除了帶來經濟效益，讓周邊房價平均提升十二．六％，衍生價值達七六七一億新台幣，每年還吸引近三百萬外國遊客到此觀光，創造二十四萬個就業機會，更讓首爾的城巿溫度因為溪水調節降低約攝氏六．七度，風速也提高使空氣更清新，噪音減少。從這些正面效應來看，讓綠川保持溪水常流、為都市降溫，從而帶動氣流改善空氣品質，不正是滿心期待能夠呼吸到好空氣的台中市民所最需要的嗎？

（作者為公務員，台北市民）

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