自由廣場》享受高福利，先課萬萬稅

◎ 施明雄

國民黨之前完成總統候選人初選的政見發表會，兩個最紅火的候選人信口開河；一人說當選總統後要政府公費養出生到六歲的孩子，一個要高雄和台灣發大財的，更誇張六十五歲以上的老人由國家養。是否觸犯到中選會選舉罷免法的「期約賄選罪」，歸中央機關調查賄選單位管理，這裡不提。

日前有旅加台僑投書媒體說，在加國年收入十萬元，要扣四成多的稅，但退休後享有完美的社會福利，不愁兒女不孝，退休金足夠過舒服的生活，醫藥費全免。我四十三歲以前在台灣納稅，四十四歲後以政治受難者身分承蒙加拿大政治庇護，爾後夫婦工作作生意繳納高額房地稅、所得稅，退休後才能享受無憂無鬱的生活。

兒子是室內設計師，年薪六萬多加幣（加幣對台幣一乘二十三），妻妹的女兒在多倫多大醫院外科手術房任開刀助手，年薪更高達八萬加幣，但加國所得稅率高達四成以上，而且每月先扣繳；她兩個兒子都是足科專科醫生，在公家醫院上班，每個月定額扣除稅款後，隔三個月還要繳納三千元的補稅額，在加國領高薪的專業人士，真是一毛稅金不漏（低薪者也一樣先扣稅，每年報稅時退回）。

加拿大的抽稅多元化，除牛奶、未經過料理烹煮的食物不扣納消費稅外，連洗衣、郵票、租金、上餐廳都要課上十三％的交易稅，如果沒有課那麼多稅，何來財源支付龐大的健保費、老人福利金，以及照顧十八歲以下孩童的牛奶金和心身殘障福利。

我有兩位認識的友人，先後中風住院，急救後半身癱瘓，因配偶離異，也無房產存款，雖然尚未滿六十五歲，但社會福利局負起照顧全責；送專門療養中心，派專人治療和復健，不分先後移民或種族，這些周全的社會福利措施全部來自高額的稅收。

每次回台探視親友，他們都會羨慕我們的退休生活，但我告訴他們人家的政府早就國會立法，年輕時要先繳所得稅以及退休計畫稅，沒有充沛稅收，怎能讓老人和心身殘障者安逸生活（有教會朋友三十多歲就患躁鬱症，經專門醫生診斷後，四十年來迄今每月領福利金生活）。因為加國有上軌道的社會福利制度，年輕工作時該繳的稅，我們都繳了，年老時輪到年輕朋友納稅，這就是現代化國家世代交替良好的傳承現象，對年輕孩子們的辛苦付出，我們要心存感恩的謝意。

台灣在Ｋ黨數十年專制獨裁統治下，只知取之於民照顧黨內鷹犬爪牙，沒有絲毫體會國民的年老病痛生死，如果沒有黨外和民進黨前輩提倡的健保、老人年金、農保勞保，現今的台灣老人更要哀聲載道。

（作者為政治受難者）

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