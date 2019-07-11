社論─美國擁抱熊貓派的最後呼喊

百位美國產官學知名人士日前以「中國不是敵國（China is not an enemy）」為題，聯名投書《華盛頓郵報》，呼籲美國總統川普與國會不應把中國當成敵人，兩國必須在競爭與合作之間保持平衡。公開信並指出北京領導階層並不是鐵板一塊、冥頑不靈，還是有人主張以溫和務實、真誠合作的作法來面對西方，華府應該強化這個陣營的影響力，而不是以敵意來助長中國的強硬民族主義者。在美中貿易戰進入白熱化，川普啟動競選連任之際，此一投書反映美國親中的「擁抱熊貓派」對川普政策的強力反撲，但其論點之迂腐，昧於事實，則顯然禁不起檢驗。

這些投書者可謂集美國政界、智庫、外交界親中勢力之大成，對中國政策的影響力可追溯至尼克森打開中國大門，及其後美中關係發展的主要脈絡。在川普與中國強力對抗之前，這些人可說是美國內部的中國政策建制派。他們對中國的態度相當友善，儘管共產中國是一個徹頭徹尾的獨裁專制國家，彼等仍認為美國可以改造中國。一則將中國當成對抗與圍堵蘇聯的籌碼。其次，在中國被列強欺凌的百年恥辱中，美國相較之下是對中國最親善的強權，因此美國打開中國鐵幕，基本上是懷抱著傳教士的使命感及過往的歷史情感。由此，美國的主流思維乃是扶助中國脫貧，並導引其參與國際體系，一心期待中國的經濟成長，能夠產生民主與市場改革，成為國際社會負責任的良善成員。然而，中共領導人的想法顯然與擁抱熊貓派的如意算盤不同。中共推動改革開放，主要在吸引外國投資、人才與技術，促成經濟發展，再以經濟實力作後盾擴張軍備，並以「一帶一路」的大戰略建立國際影響圈，意圖恢復漢唐帝國的榮光。

換言之，從改革開放至今，中共的字典裡從沒有民主與自由市場的字眼，其之經改策略主要在鞏固國家資本主義，俾便以國家的力量介入市場，排擠外商，建立本土產業的壟斷性優勢，大力扶植紅色供應鏈，結果造就了世界工廠與第二大經濟體。而民主改革不利於權貴、太子黨與中共的權力與核心利益，尤其六四天安門事件之後，中共更加摒棄民主與自由人權等普世價值，愈加走上獨裁專制之路，並在高科技監控技術的助力之下，打造出人類史上未見的數位獨裁體制，更藉著銳實力向全球輸出。如此一來，中國崛起並非造福世人，反而成了民主社會與自由經濟的敵人，並與美國爭奪全球霸主，使得那些對中國的美麗想像完全落空了。近年習近平主政後，提出所謂「中華民族偉大復興的中國夢」，對內實施獨裁統治，對西藏、新疆強力鎮壓，黑手更伸進香港徹底毀棄五十年不變的承諾，意圖將一國兩制壓縮成一國一制。對於台灣與東海、南海，更頻頻露出霸權的嘴臉。

換言之，中國崛起的路徑與結果，完全背離美國擁抱熊貓派的期許，甚至開始以新興帝國之姿向美國挑戰。中國崛起為強權乃是一場百年馬拉松的大戰略，並非歷史發展的偶然。對於被中國長年鋪排的假象所迷惑，做為一個資深擁抱熊貓派的白邦瑞，已著書深刻自我反省，但是能夠覺醒者仍屬少數，多數擁抱熊貓派依然盤踞美國各個角落。由歷史脈絡看來，川普發動貿易戰固然是其意識形態的執著，更是近半世紀美中交往之必然。若是今日的執政者不是川普，仍須面對與處理美中之間嚴重貿易失衡，及中國竊取智財權、仿冒、強迫技轉與大量補貼等議題，差別只在於對抗力道的強弱。

擁抱熊貓派認為北京不是美國的經濟敵人，或者是攸關生存的國安威脅，需要美國進行全方位對抗；更相信許多中國官員與菁英是溫和務實派，而華府對北京的敵意只會削弱這個陣營的影響力，讓強硬民族主義者得利。這樣的看法充滿一廂情願的濫情與非理性的判斷。事實上，習近平的中國夢乃是中國新民族主義與中共黨國體制的綜合體，它是當前中國的主流思潮，那些所謂的溫和派可說是極少數，甚至是中共蒙蔽外界所製造出來的假象，擁抱熊貓派至今仍無法認清真相及背後暗藏的威脅，這才是美中對抗過程中美國最大的風險。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法