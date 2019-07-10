自由廣場》（林保華專欄）港青不屈，美國出手；送中壽終？

香港特首林鄭月娥於七月九日早上九點多再現身，她向媒體坦承，送中的《逃犯條例》修訂工作已「壽終正寢」。

這等於林鄭承認了她的失敗，比「停止」審議進了一步。然而「壽終正寢」是文學語言，不是法律名詞。既然這個法例是在立法會提出要討論通過，因此就必須有一個「撤回」的法律程序。否則「壽終正寢」可能是誤判而突然甦醒過來，讓人以為見鬼。

林鄭在這以前的最後一次現身，是整整一星期以前的七月二日凌晨四點鐘，也就是香港年輕人衝入立法會並且撤出以後，她開記者會譴責示威民眾「目無法紀」，將追究到底云云。

這一星期內，香港仍然發生許多事情：還有年輕人繼續死諫而獻出自己年輕的生命；港青用遍地開花的形式維持運動的溫度，例如光復屯門公園，尤其是九龍地區七七大遊行仍然有二十三萬人參加，警察仍然用對待敵人的方式對港青施暴；如果政府沒有善終，香港人還會在不同地區進行抗議活動，不會屈服。

在G20高峰會議的個別峰會上，日本首相安倍與美國總統川普先後向習近平表達了對香港一國兩制的關注；在港青衝進立法會，建制派與糊塗蟲大肆譴責「暴力」的同時，川普卻明確指出這是香港人對民主的追求而已，賞了這些人一個耳光。七月八日，美國副總統彭斯與國務卿龐皮歐接見香港壹傳媒主席黎智英，這是龐皮歐在今年五月接見香港民主黨創黨主席李柱銘以後，美國再次升級接見香港的意見領袖，充分表達美國的關注並非紙上談兵的敷衍；美國握有《香港政策法》，足以影響香港的興衰；何況還有全球的聲援。

六月九日百萬人上街後，中共政治局常委韓正兩次南下深圳了解情況，並與若干港共頭子及特首見面。香港事務為何不是全國政協主席汪洋處理，而是第一副總理韓正？就是因為香港有許多涉及經濟利益的糾葛。沒有中共的指示，特首安敢自作主張？在百萬人遊行後，中聯辦兩次召集港區人大與政協，命令他們力挺特首送中，因為中聯辦（中共香港工委）就是特首的太上皇。只有來自中南海的壓力，中聯辦才會認命。

然而要事件比較好的平息，有幾件事必須要做：第一，正式撤回送中條例；第二，收回不管是什麼官員對抗議民眾的「暴亂」污衊；第三，大赦所有運動的參與者，並組織獨立委員會徹查黑警的惡行。

七月九日是必須紀念的日子。雖然特首宣布送中條例壽終正寢，然而四年前709對中國維權律師的大抓捕還遠沒有結束。這些都是一脈相承的所謂中國法治的恥辱；香港還必須檢討雨傘運動以後的秋後司法算帳，中國沒有司法獨立，類似事件還會是一直籠罩在中港民眾頭上的黑雲。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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