自由廣場》富人稅怎麼課？

◎ 林士淳

國民黨總統初選參選人郭台銘先生主張，對全國前一千位申報稅籍者課徵特別的稅捐（富人稅），做為國家養育零至六歲兒童的財政來源。郭先生恐怕是誤解課徵富人稅的初始目的。此外，繳納最多所得稅的前一千位報稅者，是否就是全國財富最多的前一千位富人？也有很大的爭議空間。

課徵富人稅會成為全球議題，主要是為了要減緩日益惡化的貧富差距現象。課取之後政府獲得新的財政來源則是錦上添花。

我國綜合所得稅扣繳的是以薪資及股利為主的所得，繳納最多所得稅的前一千位報稅者當然都是高所得者，但，他們都是擁有比一般人多上千倍萬倍財富的富人嗎？

貧富差距拉大，反映在一國的財富越來越集中到前一％的富人手中。之所以會如此，是因為富人累積財富的方式是以投資為主。以錢滾錢比起一般人以出賣勞力換取薪資在累積財富上要快許多，因為：

一、一個人一天只有廿四小時，加上法律限制，不可能無限加班。但資金可以利用借貸把一塊錢當好幾塊運用。

二、現行稅率對以薪資為主的個人綜合所得（最高四十五％），高於營利事業所得（廿％）；差別更大的是大部分資本利得不用繳稅（買賣股票賺錢不課所得稅）！

三、勞力無法傳承，財富可以一代傳一代繼續累積（雖有贈與稅或遺產稅，但都偏低，且可透過財務安排規避）。

所以，富人稅要課徵的是財富，不是所得。精準地說，是要對一國的前一百大（或一千大）富人的淨值每年課取一定的稅率（如二％），達成縮小貧富差距的目的。

淨值指的是各式各樣的財產減去負債。如何取得相關資訊是一大挑戰。國內的股票或房地產因需登記，所以不是問題；國外的部分要如何取得所需資訊？為稅務規劃而購買的保單，因興趣或投資目的而搜購的骨董名畫，沒有交易紀錄的未上市或上櫃的股票，又要如何決定其課稅價值（只要沒有交易行為，就沒有客觀的課稅價值）？

課稅必須符合客觀、公平及可行的原則。個人綜合所得稅及營利事業所得稅都符合這個要求。富人稅能嗎？

（作者為退休金融從業人員，台北市民）

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