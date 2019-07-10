自由廣場》談調查局官員隨興轉傳假訊息

◎ 凌博志

行政院長蘇貞昌日前在屏東參加友人告別式簽名致哀的場景，被有心人移花接木，指在嘉義參加勇警李承翰告別式簽名「摔筆」，缺乏誠意。這個假新聞被PO上LINE群組，經網友在臉書瘋狂轉貼後，驚動各界！事情雖很快澄清，但各種謠言和揣測仍餘波盪漾，最終竟發現散播者之中有法務部調查局高雄市調處副處長顏正義。

據調查局隨後說明，「本局高雄市調查處顏副處長於七日晚間，在LINE接到大學同學傳來有關院長簽名影片訊息，渠即隨興轉傳到調查班群組，不久另一大學同學傳來告知影片是假的，渠準備再傳送『假訊息警語』至調查班群組時，正巧接獲長官詢問電話，自覺不妥，即逕行收回該影片訊息，致未傳送警語訊息。」「如確有違反本局相關規定，將嚴予議處。」

過去有退休情治人員在李登輝前總統頭上潑紅墨水，李寬大不究；不久後，又有現役士兵在靶機畫上阿扁圖像，供砲彈演練射擊，阿扁也笑笑不做處理；現在堂堂調查處副處長「隨興轉傳」未經確認消息，消遣蘇貞昌，當然也情堪憫恕，不值得大驚小怪！

所有對於綠營領導人的攻擊、羞辱、謾罵，其起心動念都出於「仇恨」二字。政黨輪替對藍營來說是「亡國」，對那些服膺黨國意識形態的情治官員來說是「事敵」，既然無力造反，使個絆腳、搗個蛋，依過去經驗，諒你政府也無可如何？

事實證明，民進黨儘管掏心剖腹、全力巴結，一些人還是存有異心，所以不少將軍、情治高官、政府首長，卸職後爭奔彼岸，賣國的賣國、取寵的取寵，嘴臉紛呈、醜態各異。

縱容只會換取另一次羞辱，更多的妥協也只會換取更多的杯葛，像顏正義這樣的角色，既須嚴守中立、盡責守分，更須恪守官箴、律己律人，竟「隨興轉傳」中傷長官的消息，事後還飾詞狡辯，吝於悔過。在此要提醒法務部和調查局，儘速清除情治單位的藍色惡靈，並從重懲顏正義開始！

（作者曾任高雄地檢署檢察長）

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