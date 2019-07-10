自由廣場》「亡國感」很嚴重

洪秀柱等涉嫌叛國應新法嚴辦

◎ 范姜提昂

五月，賴清德在中山醫大演講，現場有位留美學生林亮均發言，她提到近來「亡國感」很嚴重，與政治相關的發言或表態動輒遭到警告。這支影片在網路引起很大回響。

未料才沒多久，七月四日，中國國台辦主任劉結一就在天津趾高氣揚地宣布：今年六月至今，已經有國民黨洪秀柱、新黨郁慕明、立委高金素梅，前後訪問中國政府，並與官方共譜「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」等理念。意思是，這種「共譜」陸續還會有！

至此，亡國感當然轟然破表！忍無可忍！諷刺的是，王定宇立委主推的「國安三法」修法剛剛完成。過去，司法因現行體制「中國非外國」的憲法障礙而辦不了叛國者，如今已排除，檢察官大可動用「刑法外患罪」嚴辦這些叛國者，為何至今完全未見動靜？

修正後的「刑法外患罪章第一一三條」規定：「應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金；足以生損害於中華民國者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。」

試問，洪秀柱、郁慕明、高金素梅與中國官方「攜手推進祖國和平統一進程」這種事，是任何國民可以擅自「私與外國政府或其派遣之人為約定」的嗎？檢視洪秀柱、郁慕明多年一貫、堅若磐石的政治意識形態，他們想必板著臉反駁：依據憲法增修條文，中國與台灣是「區對區」的關係，不是「國與國」，中國不是外國，何來外患罪？

可是對不起，修改後的「刑法外患罪章第一一五之一條」明文規定：「本章之罪，亦適用於地域或對象為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，行為人違反各條規定者，依各該條規定處斷之。」換成大眾語言解釋這條新規定：洪秀柱等未獲政府授權，與「大陸地區」大談「推進祖國和平統一進程」，視同通謀外國，當然涉嫌觸犯外患罪！涉嫌叛國！

叛國定義，舉世大致類同，其中美國憲法第三條第三款最為言簡意賅：除了「對合眾國發動戰爭或投向它的敵人」之外，凡「予敵人以協助及方便者」就是叛國！謹提醒檢察官，依據陸海空軍刑法第十條，中國是法定「敵人」，洪秀柱等所作所為，是不是「予敵人以協助及方便」？再清楚不過！

（作者為資深媒體及廣告工作者）

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