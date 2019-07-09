自由廣場》費學禮的警告與南海飛彈試射

◎ 呂禮詩

日前中國三沙海事局以「軍事訓練」為名，發布立即生效的「瓊航警0075」航行警告，管制了南海中南暗沙（Dreyer Shoal）附近海域；接著三亞飛航情報區以飛航公告（NOTAM）劃設了海南島以南、永興島以北的部分空域為「臨時危險區」；根據路透社及NHK上星期的追蹤報導，解放軍對南海操演區進行六枚彈道飛彈的射擊。此一操演與甫結束菲律賓海及南海跨海區操演的遼寧艦編隊有何相關性，又對第一島鏈國家將造成什麼威脅，是國軍絕對不可以漠視的問題！

近年來解放軍多次納編071型船塢登陸艦編成遠海訓練編隊，參與亞丁灣護航、繞行印度洋，甚至今年一月通過巴士海峽的南部戰區遠海訓練編隊更遠赴中太平洋；筆者曾以《反想定+擊殺鏈》為題，分析戰略支援部隊及火箭軍參與遠海訓練編隊對抗的原因，且判斷解放軍以071型船塢登陸艦模擬航空母艦，完成第一島鏈外「擊殺鏈」的驗證，並已開始部隊訓練。

此次南海的彈道飛彈射擊，飛航公告限制的「臨時危險區」應為彈道飛彈第一節火箭脫離後墜海的區域，真正的目標區則是在中南暗沙附近劃設的海域；依據火箭軍六二基地貴州清鎮陣地附近百姓所拍攝的飛彈升空軌跡，比對媒體的相關報導，的確為彈道飛彈。若以目擊位置衡量射程，已達「航母殺手」東風廿一丁型攻船彈道飛彈的射程上限，極為可能是射程遠達關島的東風廿六型攻船彈道飛彈首次海上射擊。

然而六月中旬遼寧艦編隊穿越了宮古海峽、接近關島，經亞里伯斯海、蘇祿海、巴拉巴克海峽，由南海、台灣海峽返回青島的跨海區訓練路徑，其間通過了數個解放軍遂行「反介入／區域拒止」（Anti-Access/Area Denial）戰略的扼制點；也就表示解放軍以遼寧艦編隊模擬美國航空母艦打擊群，進行「擊殺鏈」的聯戰聯訓，而編隊通過後在無預警的狀況下，對火箭軍部隊進行實戰實訓的戰備抽測。

美國智庫「國際評估暨戰略中心」（IASC）中國軍事專家費學禮（Richard Fisher）本月七日在自由時報發表「必須遏阻中國的高超音速攻擊飛彈」一文中提及，解放軍可能即將以東風十六型飛彈為基礎，配備「高超音速滑翔載具」（hypersonic glide vehicle, HGV），此舉將對國軍整體防衛作戰構想，形成極大的挑戰。

當解放軍從裝備、訓練及演訓中不斷驗證其「反介入／區域拒止」與「外科手術式打擊」（surgical strike）型態的作戰模式；反觀國軍的預算與員額，始終在軍種間維持平衡，完全無視於解放軍的質量建軍與國軍未來可能遭受的威脅，軍購亦仍沉溺在進行灘岸與地面決戰的戰車採購及性能提升。台灣的國防預算有限、錙銖必較，實在承受不起將「創新／不對稱」當作說法，而實際的建軍思維卻還停留在七十五年前諾曼第登陸的歷史記憶！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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