社論》台灣的國家安全網

圖為立法院審查國家機密保護法部份條文修正案情形。（資料照，記者叢昌瑾攝）

立法院近日對刑法、國家機密保護法、兩岸人民關係條例、國家安全法等進行修法，重點包括︰「中、港、澳及境外敵對勢力增列為外患罪適用範圍」、「涉密退離職人員出境管制最長六年、洩密罪最重判刑十五年」、「兩岸簽署政治協議須經國會雙審議及全國公投」、「網路納入國安範疇、提高為敵發展組織罪刑責、軍公教淪為共諜剝奪月退俸」、「曾任國防、外交、大陸事務或國安機關之政務副首長、少將以上人員或情報機關首長，終身不得參與中國黨政軍或具政治性機關舉辦的慶典或活動，而做出妨害國家尊嚴行為，違者最重將剝奪其月退俸」。相關修法被稱之為「國安五法」，構成國家安全網的完整拼圖，成為國家戰略思維的支撐點。

與此同時，立法院也三讀通過「政治檔案條例」，明文規定政府機關應在該法施行後六個月內完成政治檔案清查，並於指定期限內移轉為國家檔案；拒絕移交者最重可處五百萬元罰鍰，若毀棄、損壞或隱匿政治檔案更可處五年以下有期徒刑。此法則為落實轉型正義相關法制的最後一塊拼圖。「國安五法」與「政治檔案條例」具有關鍵性的意義與功能，兩者相乘之下，可以為台灣徹底揚棄威權統治、白色恐怖的歷史陰霾，以及防止中國藉著台灣民主進行統戰與顛覆，可謂替台灣構築一個完整的防護網。而做為兩蔣政治繼承人的國民黨，本可利用此種修法進行自我的轉型，拋棄威權包袱，成為正常的民主政黨，可惜部分黨內領導階層仍迷戀於過去黨國的輝煌歲月，並且擁有濃厚的被迫害情結，竟然一再批判、誣衊可使台灣走上民主常軌的修法行動。國民黨指責民進黨對國軍不信任，設立東廠，實施白色恐怖，為之貼上專制獨裁的莫須有標籤，顯見由台灣民主改革至今，部分國民黨人猶在擁抱威權殘夢，甚至對中國獻媚，與民主改革及本土化的浪潮相對抗。

台灣的歷史充滿悲情，對此認知頗深的前總統李登輝曾發出「身為台灣人的悲哀」的感慨，因此在他度過黨內非主流發起的嚴酷鬥爭之後，便毅然決然展開民主改革與本土化的政治工程。李登輝推動由上而下的改革，與黨外運動、民進黨一脈相傳的由下而上的街頭抗爭，相激相盪，匯聚出一股民主大潮，在總統直選、國會全面改選後，打造台灣成為主權獨立的民主國家。遺憾的是，台灣雖然民主化，但歷史傷痕及特殊情境殘留的體制、意識形態與國家認同之分歧，依舊未能抹除、化解。這些威權遺毒不斷在民主發展過程中發作，對台灣命運共同體形成撕裂、分化的負作用。再者，台灣與中國的糾葛固然已是過眼雲煙，但國共內戰及蔣介石逃難至此帶來的大中國教化、洗腦，至今仍是台灣內部分歧的根源。不可否認地，台灣的統派勢力與思想已經成為習近平綜合紅色帝國與黨國的中國夢之重大寄望。

由此可見，台灣要徹底民主化與本土化，則落實轉型正義，使得二二八、白色恐怖及陳文成命案、林宅血案等，均得以還原真相，並獲得平反與補償，撫平歷史傷痕後，台灣社會才能真正成為生命共同體。然而，舊勢力依舊盤根錯節，當年重要的政治迫害檔案仍然以機密之名鎖在密室中。因此「政治檔案條例」的通過，將可使歷史真相由陰暗角落再見天日。而國安五法的修法意旨，主要在防止過去的政軍國安高層，不能因為個人認同與意識形態之故，竟然赴中國朝拜，認賊作父；其次，更要防堵中共以統戰手法對台滲透，發展間諜組織。

總之，台灣推動民主有成，獲得華人社會最成功的民主國家之桂冠，然而，台灣的民主與主權仍在強風暴雨的吹襲下險象環生。一些人打著民主旗幟反民主，另一些人則以九二共識之名包藏「被併吞」的禍心，皆在國安網絡未完備之下，在台灣社會滋長蔓延。如今，有了國安五法的修訂，終於有了法律依據懲處那些身在台灣卻心在中國的黨國高幹；而政治檔案條例則可掀開歷史陰暗的篇章，療癒族群的傷痕。如此才能促成島國之民產生共同的認同與團結，跨越障礙、擺脫陰影，攜手向前行。

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