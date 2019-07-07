自由廣場》為什麼小卷少了七成五

◎ 李道勇

週五早上，內人從社區活動中心回來，嘴裡唸唸有詞「怎麼會這樣呢？」一問才知道媒體報導「20年來產量剩四分之一，小卷消失去哪裡？」

內人在九份、金瓜石礦區長大，當地人的營養來源，大多依賴從東北角供應的漁產品，尤其是小卷（鎖管）。小卷含有豐富的蛋白質以及幾乎不含脂肪的成份，繁殖力、生命力強，生命周期短，在台灣漁獲量上排第七，產值排第四，可說價廉物美。產量多時，也可醃漬或曬乾保存。我夫妻入住東北角陰陽海上方之後，也購置冰櫃，以冷凍魚販送來的現撈小卷，以供不時之需，甚至贈送親友做為伴手禮。

據統計，台灣小卷的捕獲量，一九九七年時就有二八四○二公噸，到二○一六年卻滑落到三三五五公噸，二○一七年也僅維持在六九三九公噸，二十年來產量剩四分之一。小卷在每年三至四月以及十一至十二月產卵季，為了維護鎖管資源，漁業署針對捕撈鎖管總量達六十五％的棒受網漁船，規定每年十一月至隔年三月，禁止在北緯二十四度三十分以北作業。可是我們禁捕五個月，中國漁船卻是大撈特撈。

據說一九八四年澎湖漁民賣了二艘棒受網漁船給中國，後來福建省有五、六百艘棒受網漁船進軍台灣海峽抓小卷，他們那邊就瓜分掉我們的漁場。尤其四月到十月，應該是船家捕撈鎖管的主要季節，可是今年卻是特別明顯的減少。

海大環境生物與漁業科學學系教授廖正信，為我們整理出三個小卷減少的原因：一是中國大陸漁船橫行，從台灣海峽抓到東海，光是福建省的小卷產量就比台灣多六倍以上，他們那邊過度捕撈，倒楣是台灣這邊。二是小卷產卵時，要潛到礁石或珊瑚礁附著卵莢，可是人造海岸不但導致棲地遭受破壞，同時也讓大量陸上廢棄物流入海中，污染了棲地。三是水溫改變了小卷分布，小卷產卵場水溫要高一點，但成長期水溫要低一點，如今要是南方水溫過高，小卷就不願南下；白天小卷在水下活動，如果晚上的上層水溫太高，小卷也不上來；氣候變遷，使得小卷離開原來的漁場，漁民要是依過去經驗在傳統場域作業，可能就捕撈不到。

（作者為城南文史工作室負責人）

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