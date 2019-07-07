自由廣場》技術修正即可 何必繳械

◎ 游捷名

蔡英文政府這次修公投法讓公投不綁大選，一個理由說是要減輕選務的負擔，但是這種技術層面的問題，只要公投案成案和舉辦的時間間隔適當拉長，政府就可以預先規劃投票所和選務人力的配置。去年選務的亂象，完全是因為中選會失職，不應該被拿來做為修法的藉口。

還有一個理由說是要避免公投被政治化，但是我們並不是在決定「暑假要去哪裡郊遊」，公投本來就是要處理眾人的事務，其本質當然是政治的。主要政黨對公投案表態本來就是很正常，甚至是該當如此的事情。

去年的選舉，蔡政府對公投案全面棄守，使得幾乎每件公投案都只有其中一邊選項背後有政黨或是有力的組織動員，最後導致公投的結果一面倒。更離奇的是公投第十二案，「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」這個當初反同方支持、挺同方反對的公投案，竟然在幾個月後變成挺同方的大勝利。

如果蔡英文政府本來就打算強勢主導同婚議題，去年選舉時政府就應該對公投案表態，對於第十二案也應該說明：「雖然此案是反同方提出，但如果通過，政府也會據此制定同婚專法」云云，讓人民清楚了解哪個選項會帶來什麼樣的後果。

反同方支持通過的公投案變成挺同方的大勝利，這樣的結果難道不會使人民對制度感到困惑？人民對制度感到困惑，就會減損人民對制度的信心。台灣人喪失對民主制度的信心，未來將很難抵抗中國的侵略。

蔡英文如同過去的國民黨一樣視公投為洪水猛獸，所幸頒布禁令讓台灣二○二一年之前都不能舉辦公投。但台灣很可能馬上又要政黨輪替，失去總統和國會多數的民進黨，又先把公投這項武器繳了械，大概很快就會自己後悔。

（作者為資料工程師，台北市民）

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