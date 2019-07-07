自由廣場》公投與大選脫鉤 是好事

◎ 林廷穎

近日，在獨派陣營內出現了認為民進黨修改公投法使公投與大選脫鉤，透過程序方式妨害人民公投權行使、扼殺直接民主，而對民進黨不滿的聲音。

個人認為所謂統戰，就是一種以破壞為目的的誘導，使人仇視並疏遠與自己有共同利益、理應親近的人與團體，同時忽視真正的威脅，甚至是錯誤的親近對自己有惡意的人與團體，以消除被統戰對象的防衛能力與團結向心力。因為民進黨修改公投法使公投與大選脫鉤，而厭惡蔡英文及民進黨的獨派人士，有可能就是中了這類中國統戰的陷阱。

在我看來，民進黨讓中華民國體制內的公投與大選脫鉤是對的。因為台灣島上多數人口還是處於被洗腦成「滯台中國人」的狀態，同時因為「華殖」因素，台灣大部分的教育體系、媒體傳播管道也掌握在大中國主義者手裡。此外，中國共產黨對台灣社會基層的白蟻式啃蝕也很嚴重，學校、社區、農漁會、宮廟，乃至於幫派，都可見中國白蟻的蹤跡。所以，台灣島上的「滯台中國人」對政治、經濟及國際局勢變化的理解，往往是淺碟化的、看不到表象下的脈絡，很容易因為短期且微小的統戰紅利利誘、被身邊反覆出現的偽造或偏頗資訊誤導，以及在長期的教育與媒體灌輸下所形成對民進黨與獨派的偏見，做出有利於中國共產黨侵略台灣、不利於台灣未來，且妨害美、日盟邦介入台海局勢的選擇。

因此，在這個台灣民族建構尚未完善、中國共產黨政權尚未因為經濟與科技上的封鎖而潰敗的時間點，暫時讓中華民國體制內的人民公投權處於無法正常行使的狀態，反而能降低台灣未來走向最糟糕路線的機率。

（作者為台灣大學大氣科學系肄業，待業中）

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