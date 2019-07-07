自由廣場》評郭台銘的家天下思維

◎ 陳安

意識形態是個很奇妙的東西，會因一個人的出身背景和教育學養及同儕共伴而形成，一旦形成之後，便很難扭轉。

郭台銘打從宣布角逐總統大位以來，在政治幕僚和公關顧問的精心改造和包裝下，努力打造平民形象，以追平他所欠缺的民主素養學分。只可惜一個七十歲的老人，性格脾氣早已定型，一不小心就會露出小尾巴。

就以這兩天討論熱烈的育童政策主張來說，明顯是個臨時抱佛腳的雕蟲小技，可行性如何並不重要，只要能有助曝光度，提高網路聲量的目的就行了。但是郭董在政見發表會上不經意的一句話，卻暴露出他反民主的心態，他說「育童經費初期如果不足，他可以用私人財產代墊，即使傾家蕩產也在所不惜！」

這話令許多頭腦簡單的人激情澎湃，視之為慷慨解囊救國義舉，殊不知正好凸顯出他滿腦子公私不分的家天下心態。在郭董的觀念裡，國庫與家庫可以互通有無，可以挪用周轉，比古代的皇帝還隨興。

按照民主國家的規矩辦事，政府各項支出必須編製預算，透過審議審計種種監督考核機制才可動支，收支短絀需要舉債時，也必須以發行公債並透過公開市場標售來籌措，豈可由私人代墊？不知郭董墊錢收利息嗎？

問題不只如此，比如他說開徵富人稅，方法居然是找繳稅排名一千的有錢人，前一百名每人加徵三億，一○一到五百名每人二億，後五百名每人一億，加總起來就有一千六百億云云。這是小六算術程度的家家酒，請問法律依據在哪裡？國民黨敢背書提案嗎？如果不敢，豈不是郭皇帝在打嘴砲？

從現實面而言，繳稅多的不一定是有錢人，郭董應該比誰都清楚，不然他在國內外設一拖拉庫基金會幹嘛？明知不可行，還拿來說嘴，就是存心詐騙。

富人稅確實對青貧世代很有吸引力，但必須很小心應對，否則就是逼富人用腳投票。台灣稅制確實到了非改不可的懸崖邊，關鍵在稅基和稅率，以及加強稽徵技術效率。

一個準備當總統的人，居然如此欠缺法制觀念，而且花言巧語沽名釣譽，可見權力真的會教人瘋狂起肖。

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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