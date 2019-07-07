自由廣場》沒錢不能打蚊子？

◎ 陳文卿

俗話說，有錢好辦事。但是，難道沒錢就什麼事都不能做嗎？就以防治登革熱這件事來說，要雇工噴藥，當然需要錢，但是蚊子不是待在某一定點等你去噴藥，平常的環境衛生維護、消除髒亂點，及戶外不要有露天的蓄水容器以避免蚊蟲孳生等，都是最基本有效，必須全民一起來做的。而且這些工作是經常性的環保衛生業務，縣市政府根本不必額外需要太多經費，頂多是宣導力道再更加強罷了。

退一萬步說，若因為登革熱蔓延嚴重必須加強噴藥，及增加委外雇工或購買藥劑器材等，也沒有說要等拿到錢廠商才願意送貨或工人才願意去工作的。任何曾跟公家機關打過交道的人都知道，合約簽訂後起碼要履約一定百分比以上才可能請款，而請款後最快也要約一個星期才能拿到錢。所以廠商承攬公家的工作都是先做再說，絕無未見錢就不工作之理。如果說中央補助款還未撥下來就無法打蚊子，是騙肖ㄟ！更何況行政院的補助經費早就核撥了。

再說拿錢援助越南、印尼卻不願意幫忙高雄，這種話更是竹篙鬥菜刀，十足無厘頭的說法。援外與防疫一碼歸一碼，而且地方事務當然是地方主導執行，中央僅居協助支援角色，豈有地方不動卻光坐等中央的？掉到水裡的人當然要先努力設法游上岸，不能光寄望岸邊的人拋下繩索。

所以真相很清楚，韓國瑜砲打民進黨中央的真正目的，是要激起藍營的同仇敵愾，以贏得國民黨內初選，登革熱僅是他拿來做戲的工具罷了。

打蚊子靠的是用心與執行力，不是只靠錢或講空話。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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