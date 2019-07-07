自由廣場》高雄窮到只能靠韓粉？

◎ 張博洋

因高雄登革熱疫情嚴重，雖然明天起將有關鍵的國民黨民調，礙於施政不利連連失分，為避免進一步得罪民意，韓國瑜被迫取消七月六日的高雄造勢，但隨即卻話鋒一轉，改為邀請百萬韓粉高雄旅遊。

韓總一聲令下，底下觀光局長潘恒旭「火速」規劃出「高雄觀光日」活動，推出穿國旗裝、戴國旗小物即可打折的店家串聯優惠，並發動挺韓快閃，邀請韓粉來高雄吃光、喝光、買光、錢花光，原本霧裡看花的民眾才驚覺，原來高雄觀光日根本就是沒有造勢場合的「挺韓觀光節」。

潘恒旭自上任後爭議不斷，不但在網路上對民眾嗆聲、也曾在市議會被點名是唯一在質詢後不交報告給議員的局處首長、甚至還創下中華民國第一位發文抱怨中央卡經費，卻被交通部觀光局長留言打臉的紀錄，儘管爭議不斷，潘恒旭始終在韓國瑜的用人名單中屹立不搖，此回市長變相搞造勢，局長順理成章拍馬屁，不難看出潘恒旭拍馬屁功力之深厚。

但潘恒旭的官位越穩，對高雄的觀光可非常不妙，從高雄歷年的觀光行銷來看，雖然以前高雄市也有花媽公仔，但花媽從來不是高雄觀光的主體，不曾有任何觀光行銷是鼓勵民眾去高雄挺花媽，若按潘恒旭將韓國瑜當成觀光主體的行銷邏輯，每年中國十一國慶時，數百萬赴日旅遊的中國人難道是為了挺安倍？

「來去高雄市觀光挺韓國瑜」，若將高雄市三字代換成台灣任何角落，一樣成立，當高雄市觀光局長的行銷主體不是高雄，市長邀請韓粉在前、底下局長「服務」韓粉在後，高雄的觀光資源如今不過就是韓國瑜競選總統大位的墊腳石，走筆至此，不免替過去那個灰濛濛的工業城市轉型過程，卻遭韓家軍如大貨車般輾壓而感到哀戚。

韓國瑜在高雄最多也只能待八年，會留下來的，是在這座城市生活的人民，以及政府跟人民攜手打造的生活環境，生活環境好了，觀光客才會來，從本次韓市府用觀光為名替自己造勢的事件中，就可以看到，韓市府眼中沒有高雄人民，只有誰能幫市長選總統，過去韓國瑜喊得震天價響的發財觀光，如今只剩下馬屁觀光，而高雄的觀光財，在不知不覺中，竟窮到只剩下韓粉。

（作者為台灣基進黨新聞輿情部副主任）

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