自由廣場》港人死諫背後的話語

◎ 黃宗玄

日前，香港發生第四起反送中人士墜樓事件。然而媒體似乎沒有太深入的報導，彷彿還停留在兩百萬港人上街，及七一攻佔立法會的話題上。甚少繼續探討自「反送中」抗爭下，整個香港氛圍的變化與港人「死諫」背後，真正想傳達的話語…。

七月三日，廿八歲的麥小姐於長沙樓墜樓。這已是第四起港人對港府所做出的激烈控訴！她遺言中提到：「不是民選的政府，是不會回應訴求的，香港需要的是革命！」這些話語，不僅讓人更確信，香港年輕人對港府不再抱持著期待，也表明了「民主」會是香港人一輩子的追求。

是什麼力量，會讓一起又一起的香港墜樓事件，釀成震撼整個香港社會的巨大連鎖效應呢？其實，當港府與中國政府嚴厲譴責七一暴民之際，香港年輕人已在絕望中，用著「人肉炸彈」死諫，希冀喚回當政者的一絲絲良知與昏睡中的港人一丁點兒的回神。

香港青年世代對未來的沮喪、無助、憤怒，猶如困獸之鬥，所謂一步錯、步步錯，當香港踏入一國兩制的陷阱中，早注定會是今日局面！在北京政府限縮下，香港成為「一國」的步調只會越來越快。

在開始追捕七一攻入立法會的群眾後，白色恐怖緊接而來…，港人會發現，當年爸媽輩歡喜迎接回歸中國的喜悅，早已蒙上萬劫不復的未來。 面對未知，平均十五歲上下的年輕港人，上街頭衝撞立法會。而二十多歲的港青，則有感於社會的冷漠及無力扭轉，紛紛以一個又一個的墜樓身軀，做為明志…。

台灣跟香港不同。因為，台灣還保有「民主」，但也僅有「民主」，若我們不好好珍惜手中的選票，做出錯誤的選擇，台灣恐將步上「比香港還慘」的境地。台灣人，你看見前仆後繼、奔赴中國朝貢的「親中代理人」嘴臉了嗎？你看穿兩位「發大財」政客以二十四小時廣告瘋狂轟炸的陽謀了嗎？港人死諫的背後話語，正是在控訴這樣的「中國代理人」：林鄭月娥。

（作者為物理治療師，台南市民）

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