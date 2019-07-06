自由廣場》以科技解決台鐵殺警案

◎ 楊永年

日前一名台鐵乘客因遭列車長查到未購票，發生爭執，請員警前往處理，不意該員警卻遭乘客拿預藏的水果刀刺殺，送醫後不治殉職，震驚社會。內政部回應這事件，立即撥二百六十位員警、並充實裝備，提供員警優質與安全的執法環境，這點固然值得肯定。而之所以會發生這件憾事或悲劇，很多人認為與乘客逃票、驗票、執勤方式、教育訓練有關，作者同意這些說法，並進一步認為這些都可以透過科技進行連結或解決，茲分述如下：

第一，乘客逃票：事件起因於逃票，逃票手法很多，包括出入口管制鬆散，逃票者知道如何不用買票就可進出；或因轉乘、進入月台方便，使得逃票者眾。乘客逃票固然可用「人工」查驗，但若能想辦法有效運用科技，讓台鐵全面建立逃票（科技）預防（治理）機制，也是可以思考或研究的方向。

第二，乘客驗票：目前台鐵列車長進行乘客查驗票，其查驗模式或方法是否有調整空間；是否只能仰賴列車長查驗逃票，或可運用科技（電子）驗票，都是可研究的方向。平心而論，與外國大眾運輸查驗票程序相較，台鐵查驗票頻率算是相當高，意即人力的耗費其實存在高額成本。是否應該透過科技整合改變傳統驗票方式，也有研究與討論的空間。

第三，執勤方式：理論上，員警執勤前，應有嫌犯（或乘客）相關資訊，包括是否攜帶刀械或違禁品。因此，如果可能發明快速有效的偵測器，提供員警相關資訊，應可降低員警執勤時的風險。近身搏鬥的風險本來就較高，但因有時事件來得突然，不妨透過目前成熟的資通訊科技，在員警執勤途中，立即提醒員警注意事件關鍵訊息。

第四，教育訓練：目前警察教育訓練，除正規養成教育外，還有在職訓練、升官訓練、常年訓練，以及勤前教育等。由於科技發達與人工智慧的盛行，不妨結合資通訊科技，提供員警即時有效的課程或執勤方式。為避免類似案例再次發生，警察機關的重要課題是，如何在短時間開發「案例」教學（或製作短片），有效讓員警內化為執勤行為，才有機會提升執勤效能。

綜言之，這起案例讓大家痛心與震驚，但如何避免類似問題的發生是當務之急。就像殉職員警母親所言，希望這是最後一位殉職者。因此，如何發展或結合科技，讓科技（含資通訊）和員警執勤完美連結，員警的執勤安全才能進一步提升。

（作者為成功大學科技治理研究中心主任）

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