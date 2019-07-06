自由廣場》敏感科技的出口管制

◎ 邱俊邦、葉俊雄

今年五月間因中國突然推翻美中雙邊貿易協議草案已達成共識的條款，大幅修改所有七個章節，讓美國總統川普震怒，在五月十日將二千億美元中國商品的關稅從十％提高至二十五％。緊接著在五月十五日，美國商務部以國家安全為由，對中企華為和其六十八家附屬公司同步祭出「禁購令」、「禁售令」的雙重制裁，明顯地顯現美中兩國立場仍有嚴重的分歧。

為遵守美國的管制禁令，美英日科技巨擘谷歌、高通、英特爾、臉書、美光、安謀（ARM）、東京威力科創 （Tokyo Electron）等立即暫停供貨給華為，或暫停業務合作。另一方面，通用汽車、優步（Uber）等企業因涉及「中國製造二○二五」計畫，美國政府否決其關稅豁免的申請。美國國會也擬制定法案以加強管制核心技術的出口，以及監管在美上市的外國企業。日本政府將限制外資持有高科技製造商股權，以防止關鍵技術洩漏到外國。

針對美國制裁華為等行動，行政院長蘇貞昌曾強調「不要因為少數不肖廠商的行為，而傷害台灣整體形象，也讓其他台灣廠商受害。」蘇院長的明快正確宣示，值得肯定及讚揚。但仍有一些台灣廠商申明要持續供貨給華為或為其代工，令人憂心。

因此，筆者提出數點芻議，以供政府參考。敏感科技產品和零組件的管制須提升至國安層級（如同美國），以確保國家整體利益。

就近期而言，政府應以現有法規或行政命令，明確地規範敏感科技產品的出口審查與管制，嚴禁不肖廠商危害台灣利益，並要求相關部門嚴格執行，防範執法部門相互推諉卸責。

針對仍有台灣業者宣稱繼續提供關鍵零組件給華為，政府必須掌握資訊，即刻與這些廠商溝通以了解實況，查明是否有違反美國禁令，必要時給予幫助、輔導或警告，若真有違法，則應嚴厲懲罰及管制，不可縱容。其中尤其要注意半導體相關零組件和製程與資料儲存產品，全球前三大半導體設備製造廠商都已宣告遵守美國禁令，台灣若繼續替華為代工生產或提供半導體相關零組件，如有違背美國禁令，遭受美國懲罰，而未能取得美國先進半導體設備，將導致台灣半導體發展嚴重受限，令人憂心。

就長期而言，政府須儘速設立「敏感科技產品出口管制中心」，由經濟部、國安局、科技部聯合執行，建議可以參考美國對敏感科技出口管制的辦法，制定「敏感科技產品出口許可」的相關法規，並要嚴格執法。

（作者為旅美台僑，葉俊雄曾任國家高速網路與計算中心主任和開南大學教授）

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