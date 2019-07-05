新聞線上》藍瑜充庶，唯一支持

韓國瑜最強的鐵衛部隊，正好是台灣最保守的一群人，他們不能拓展其他選票。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨的總統初選就將展開民調作業，這個由吳敦義所操弄扭曲變形的初選一掀鍋蓋，必將是引爆國民黨的一顆超級炸彈。坊間耳語都在傳，如果韓國瑜初選勝出，國民黨就玩完了，除非再來一次「換柱」；如果郭台銘贏了，「非韓不投」的百萬藍軍，將抵制大選，立委也掰掰了。看來，這一場沒有贏家的初選，害慘的是國民黨自己。

去年九合一大選，蔡英文政府在勞基法、同婚和年金改革等三大內政議題上，「用錯的方法做對的想像」，首長的態度又非常的傲慢，激怒廣大各階層的選民，選戰潰敗意料之中。韓國瑜搭上這班順風船，不過是取得治理高雄的門票，吳敦義卻將他拿來當做黨內總統初選的「棋子」，大改特改初選遊戲規則，韓國瑜轉眼間變成「塞子」，大出吳敦義意料之外，把國民黨的排水管堵死了。

王金平的退出初選原是一個莫大的警訊，吳敦義的黨中央蒙著眼睛就以為看不見，摀著耳朵就以為聽不見，還暗笑老王「無凍頭」，不知不覺國民黨已經被韓流推到懸崖邊緣。

韓國瑜治理高雄六個月的政績，高雄人「有目共睹」，自稱庶民市長的他成天只想選總統，「藍瑜充庶」成為當代成語，韓粉一夫當關，其他免談。

吳敦義採行全民調，或許不是壞事；但對國民黨這次初選，絕不是好事。全民調的時代可以讓選民全面介入政黨初選，提前試驗一次「假投票」，觀察當前網路聲量，深藍和深綠群組最大的聯集，竟是「唯一支持韓國瑜」，類似四年前「唯一支持洪秀柱」的翻版，火力更強。

韓國瑜之強，強在哪裡？韓國瑜之弱，弱在哪裡？「非韓不投」可以驚嚇國民黨中央，更驚嚇其他台灣人，韓國瑜最強的鐵衛部隊，正好是台灣最保守的一群人，他們不能拓展其他選票，黨內之最強，剛好是民選之最弱，一旦非藍選民「用心」接聽民調，結果不難想像。如果韓國瑜進入大選，民進黨的支持者不樂歪了才怪！

香港反送中、台灣反紅媒，韓國瑜和力挺韓國瑜的不斷電媒體，成為台灣年輕人眼中的「邪惡軸心」；中學生在頒獎典禮對韓市長的公然鄙視，表達出新生族群的主流意見，「唯一支持韓國瑜」到底是支持韓國瑜？還是消滅國民黨？道理簡單不過了。

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