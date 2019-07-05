社論》跟北京打交道不能太天真

今年的七月一日，世人不僅看到香港版太陽花，北京更展示目無國際條約的流氓作風。在香港主權移交中國二十二週年前夕，英國發表官方聲明，籲請北京信守「中英聯合聲明」，強調該聲明仍具法律約束力。川普直言，闖入香港立法會的示威者「追求民主」，但「有些政府不想要民主」，他還說在大阪G20峰會，曾與習近平論及香港。歐盟發言人也呼籲，以「對話協商尋找前進方向」。中國外交部則回嗆，反對他國干預內政，「中英聯合聲明」規定與英方有關的權利和義務均已履行完畢；一九九七年七月一日起，中國恢復對香港行使主權，香港事務純屬中國內政，外國無權干預。

對北京而言，一九八四「中英聯合聲明」，英方聲明「聯合王國政府於一九九七年七月一日將香港交還給中華人民共和國」，而且在二十二年前付諸實現，此一國際條約便已完成歸檔，成為歷史性的文件了。至於「中英聯合聲明」的中方承諾，北京認為那是中國的內政，香港有沒有五十年不變、港人治港、高度自治、雙普選等，北京都可以關起門來打狗，外人不得對中國國情指手畫腳，一如六四屠殺。這就是北京的國際觀，國際條約只為自己獵取權利服務，同時應該付出的義務則視若無睹。

一九五一，北京和西藏的十七條和平協定，代表西藏和平解放，「回到中華人民共和國祖國大家庭中來」。但十七條和平協定，也似乎只有這一條生效，其他有關西藏的保障連白紙黑字也是白寫。所謂的「政治制度不予變更」、「達賴喇嘛固有的地位與職權不予變更」，換來的卻是三次血腥鎮壓。達賴喇嘛至今流亡海外，北京且積極著手介入未來的活佛轉世。殊途同歸，十七條和平協定中對西藏的保障，預告了「中英聯合聲明」對香港的保障，只是包裝取得西藏、香港主權的糖衣，包藏在裡面的毒藥則是主權掠奪，主權一旦到手了，糖衣當然也就可以省了。

北京一向用來敲詐美國的三個公報，自然也不會是例外。在取得「美國認知到，兩岸的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」、「無意執行兩個中國或一中一台」等承諾之後，自己卻完全沒有兌現「和平解決台灣問題」的相對義務。習近平定於一尊以來，以往的武力恫嚇影響台灣大選模式，變本加厲為機艦繞台、武統論。為此，「美國的一中政策」備受挑戰，「台灣旅行法」等政策補充相繼出爐。這是因為，台灣至今維持獨立現狀，美國得以透過「台灣關係法」平衡中國霸凌台灣。萬一台灣不幸「被統」，美國再想關切台灣，也缺乏使力點。

去年選舉之後，國民黨對捲土重來自信滿滿，揚言未來執政，就有權力依照兩岸條例與對岸洽簽兩岸和平協議。所謂的兩岸和平協議，連國際條約都不是，而是結束國共內戰的降書。這樣的思維，延續自二○○五連胡會的「促進終止敵對狀態，達成和平協議」。只不過，這樣的和平協議，只會讓中華民國自然死，因為國際只承認「一中」不承認「各表」，而台灣與二三五○萬人只能走向「終極統一」的墓地。諷刺的是，國民黨在肖想一中各表、和平協議，習近平卻在主打以武逼統、一國兩制，而香港反送中風起雲湧。香港，雙普選的強烈民意要求，換來今天的全面管治。台灣，難道要在港人警告聲中，燃燒自己照亮一中帝國之夢？

而徘徊在二○二○大選門口的柯文哲，先是在台北高談「什麼國家願景啦，國家主權意識啦，在我看起來都是屁話」，昨天在上海又再度附和習近平的「兩岸一家親」。在此之前，柯文哲表態「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」，獲得國台辦公開讚賞。於是，他所謂的「推動兩岸關係和平發展」，到底能夠發展甚麼？事實上，北京的字典，沒有單獨存在的和平，只有「和平統一」的關鍵詞，而且「統一」絕不保證「和平」。國共的和平協議，潛台詞即是「和平統一」，柯共的「和平發展」，是否會發展到「和平統一」，為北京新增一名政治俘虜，大家繼續看下去吧！

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