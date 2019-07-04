新聞線上》總統不能像隻鬥雞

總統畢竟代表國家，沈著穩重、臨事不慍，這是最起碼的必備條件。（記者廖振輝攝）

記者莊榮宏

國民黨初選之爭，民調領先群的韓國瑜和郭台銘捉對廝殺、戰況激烈；退出初選的王金平則是退一步海闊天空，老神在在，並被認為與郭策略聯盟；反觀「走自己的路」的朱立倫卻抓住郭的「國家養」施以打擊，四人宛如摔角擂台的混合雙打。

韓郭之爭最後若由郭台銘出線，韓國瑜再不情願也只能回頭守住高雄，這符合高層的盤算，但事情卻不會就此平息，因為全力拱韓造神志在大位的紅色媒體，接下來絕對傾全力「監督」郭，而以不理性著稱的韓粉則可能在投票日集體郊遊，這都會讓郭選得辛苦。

反之若是韓國瑜出線，則坐擁實力的郭台銘明明形勢看好，正呈向上起飛的曲線，豈甘就此退出？屆時郭若以獨立候選人身分自行參選也不令人意外，何況憑其財力加上菁英藍和本土藍暗助，絕對有放手一搏的空間，韓必陷入苦戰，且因郭具有向外開拓票源的可能性，對蔡英文、柯文哲也都構成大威脅。

所以若由郭出線，大局將形成「郭、蔡、柯」三腳督。若由韓出線，郭不退，就形成「郭、韓、蔡、柯」四腳督，將是台灣有大選以來最複雜的陣列。

四人各有強項，蔡英文扛著抗中保台的獨家招牌，具有市場獨佔性。韓國瑜擁忠心耿耿的死忠韓粉，欲小不易。郭台銘形塑經營之神的經濟牌形象，對手難及。柯文哲遊走藍綠白三方票源，活性極強。

但四人也都有罩門，高雄市長都還沒坐熱就要選總統，韓國瑜違背承諾，這是他的軟肋。柯文哲的市政乏善可陳，情緒控管不佳，一市之不治，何以天下為？郭台銘的事業「肉票」在對岸，如何讓人民放心他不會受中共挾制？蔡英文有執政包袱，九合一選舉大敗創痛未遠，黨內初選裂痕表面縫合實則未癒仍是隱憂。

環繞四人的外在變數則是中共，對中共而言，柯、韓、郭的任一人當選都能接受，尤其北京方面認為柯文哲對香港一國兩制的說法令人滿意，對柯的偏愛顯然還比韓、郭更多一點。蔡則被中共視為大患，非除不可，但中共多次操之過急、手法粗糙，而讓小英意外撿到槍，這一局中共若在緊要關頭重蹈覆轍，三雄隨時可能遭小英掃射。

另一個外在變數是香港，港人對一國兩制的不滿，在反送中運動總爆發，震動國際，台灣大選期間，港府特首林鄭月娥若再度不慎點燃怒火，一旦港人發動大規模抗爭，蝴蝶效應勢必波及台灣選情，它將是歷次大選不曾有過的新變數。

撇開其他條件不談，總統畢竟代表國家，好歹不能「望之不似人君」。沈著穩重、臨事不慍，這是最起碼的必備條件，如果浮躁飛揚，沈不住氣，像隻鬥雞，動輒豎頸怒目，就算僥倖當上總統，也只是在國際場合丟臉而已。

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