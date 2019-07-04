社論》台灣製向中國製反撲

圖為2018年台灣手套博物館展出一只六米高的手套，打破由美國保持2米半的原記錄，這只手套完全靠手工一針一線，車縫一個月而成。（資料照）

去年美中貿易戰爆發，身為兩國重要經貿夥伴的台灣，不免受到強烈衝擊，但是危機亦是轉機。根據經濟部統計，去年外銷訂單在國內生產比重達四十七．九％，比前年增加一．一個百分點，是四年來首度高於在中港生產比率；調查也顯示，中國台商有十五．八％考慮將生產線移出中國，其中有四十一．八％將移回台灣，主要是高科技業。加上台商回流投資金額已逾四千億元，顯見台商回台的趨勢不斷增強，有助製造業在台生根，改善台灣經濟體質，提升薪資與就業。

台灣曾創下開發中國家的經濟奇蹟，不僅全球市場到處可見台灣製（MADE IN TAIWAN）產品，台灣錢淹腳目的結果，牽動股市上萬點，消費市場的熱絡。然而，經濟高度成長也衍生了後遺症，薪資、土地成本都在飆升，而環保與勞工抗爭頻仍，企業經營充滿不可預期的變數，於是產業出現外移的風潮。而當時中國的改革開放才剛起步，工資土地低廉，加上極權政府可以大量使用租稅優惠與補貼的政策工具，有效率維持勞動市場的穩定，以及語言文字相通，因此中國遂成為台商外移的首選。台商西進潮的第一波是傳產製造業，第二波則是科技產業，官方統計的外移資金約二、三千億美元，但實際金額可能數倍於此，可謂資金、人才、技術大量流出台灣，西進中國，造成兩岸經濟形勢為之逆轉。中國經濟歷經近三十年的兩位數成長，成為全球第二大經濟體與世界工廠，「台灣製」被「中國製」取代；反觀台灣，產業被掏空，工作機會流失，薪資停滯，管理階層與企業主出走，在在弱化台灣內部的投資與消費，造成經濟形勢每況愈下，與中國的高成長形成強烈對比。

事實上，目前台灣的人均ＧＤＰ仍遠在中國之上，但經濟行為摻雜很多心理因素，由於台灣經濟是趨勢向下，而中國則處於上升趨勢，強烈影響兩國人民的消費行為。中國人因為可以看得到未來，因此花錢消費較無牽掛，出手闊綽；而台灣人則對未來審慎保守，消費行為思慮多，寧可多儲蓄以供養家、退休之用。故而在市場上，中國人的「暴買」受到全球市場歡迎，成功營造出中國人比台灣人有錢的假象。另外，企業大量西進之後，「台灣接單、中國生產」的三角貿易盛行，導致外銷訂單海外生產比大幅攀升，尤其中國更居近五成之多，使得台灣的ＧＤＰ變得虛幻不實，創造的就業大多落於中國勞工身上，本國勞工則眼見亮眼經濟數據卻無法分享果實。可以說，台灣經濟變成無感成長，與日本的失落三十年相仿，主要癥結在於台灣的製造業大多在海外生產之故。

令人憂心的，兩岸之間並非正常的國家交往。中國始終具有併台野心，且不承諾放棄武力犯台，因此彼此之間的經濟依賴關係與台灣經濟逐漸邊緣化，已被中國轉化為政治上的依賴模式。台灣近半的海外生產基地在中國，形同被中國綁架的政治人質。中國充分利用了這種關係，或者展開對台統戰，入島、入戶、入心，有效拉攏各界人士；抑或在產業上削弱台商、扶植紅色供應鏈；甚至展現軍事肌肉，可謂文攻武嚇加銳實力，無所不用其極，企圖使台灣內部分化，經濟斷鏈，失去對抗中國的決心。台灣形勢之險峻見諸明年總統選舉，竟有所謂「給中國飯吃」與「跟中國要飯吃」的爭論，殊不知，不管是要飯或給飯，都改變不了身家財產押注在中國的風險。一旦此種與中國利益牽扯至深的人當選總統，台灣的下場將難以想像。

美中貿易戰，是自由市場與保護主義矛盾對立之白熱化，台灣處於夾縫之中，不管如何選邊站，最重要的乃是調整「台灣接單、中國生產」畸形結構。台灣的當務之急，在於進行長期的產業結構調整︰一方面吸引台商回流，以投資高科技為主；一方面則扶植５+２產業，完成產業的升級與轉型。由外銷訂單海外生產比的降低，及在國內生產比的增加，可見吸引台商回流及本土企業擴大投資已初見成效。雖然，台灣生產增加一個多百分點，仍不足以改變台灣經濟對中國的傾斜，卻意味著高品質台灣製產品的再出發，只有如此的走向，台灣才能走上經濟自主之路，成為不受中國威脅的經濟與政治自由人。

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