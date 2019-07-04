自由廣場》（金恒煒專欄）本土社團關門大吉了

老實說，台灣的本土社團其實可以關門了，即使勉強「維持現狀」下去，也不過苟且而已。這話怎講？

蔡英文政府在六月下旬再次通過「公投法」修正，最重要的關鍵在「公投不綁大選」。「公投」一旦與大選脫鉤，實質就被抽空了；因為「公投」的成敗繫於投票率之高低。就公投法的艱困立法過程來說，黨國時代的「公投無法」到「鳥籠公投」，蔡英文時代的「限制公投」進而「公投不綁大選」，公投法名存實亡。

歐美民主先進國在公投法的進程中，無論經驗法則、歷史進展或研究分析結果，成案的充分及必要條件就是公投綁大選，不然，投票率勢必下挫到無何有之鄉。即以台灣選舉為例，立委選舉與立委補選其投票率即天差地別。從歐美到台灣地方選舉，公投與大選綁或不綁，哪一種投票率低，哪一種投票率高，已無爭辯的餘地。

黨國嫉視公投法，當然有一黨專政的用心，怕台灣人藉公投法推倒法統。民進黨竟也視公投如洪水猛獸，難道要延續黨國的香火？去年通過公投法修訂版，規定不適用於領土、國旗及國號的變更，今年再修，赤裸裸的遂行技術性閹割，「公投法」正式宣告「無法公投」。民進黨有比黨國「進步」嗎？有比黨國「民主」嗎？

兩次修訂的理由都不能成立。一七年直言國體變更屬憲法層次，人民沒有置喙的權力；只要讀讀德國憲法巨擘卡爾．史密特的理論就知道完全站不住腳。這是「吃餅又要餅在」的詭論。今年更絕，把「九合一」公投法的各種爭議問題及中選會的執行無能，轉嫁怪罪到公投法主體上，這是金蟬脫殼計；公投過程出了問題，必須在行政程序上補強，不可以「倒洗澡水把嬰兒倒掉」。

民進黨如此霸凌、踐踏公投法，不是「維持現狀」的策略運用，還有更好的理由嗎？

回到了開頭拈出的本土社團的關門問題。本土政團／社團既然冠上「台灣」，就是強調「一邊一國」，以此區分了中國與台灣的「兩國」。儘管本土社團／政團的建社宗旨萬萬千千，基本價值取向就是一九六四年彭明敏教授〈自救宣言〉拉出來的主軸──公投、制憲、正名、入聯。台灣本土社團成立目的，就是「公投救台灣」。九七憲改之後，修憲門檻拉到四分之三的天花板，國會制憲無門，只有寄希望於公投制憲了。民進黨一方面主張國體變更的權力唯國會而已，其實就是堵死憲改之路；另一方面，高牆深溝的凌夷公投法，把公投制憲之路也封死了。公投無門或無法公投，本土社團還有希望之夢？還有自救之道？一句話，還有存在的意義嗎？

本土社團真的可以關門大吉了。「酒店關門，我就走」，同樣的，「公投關門」能「不走」嗎？選擇另外一條進路的時候到了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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