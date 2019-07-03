自由廣場》美中談判六點觀察

◎ 盛仰正

此次G20川習會結果，可說是中國贏了面子，美國贏了裡子；淺析此次美中貿易戰談判結果及川普談判策略如下：

一、美對中暫不課徵新的三二五○億美元進口商品十％至二十五％關稅，但先前對中國課徵的進口二千億商品關稅增至二十五％。分析：在談判策略上，前者可視為美方對中方讓步的幌子，好讓習對內有交代；但實則將現行二千億商品關稅仍維持增至二十五％。

二、川普開放美企繼續向華為出口非涉及重大國家安全問題的半導體零件及其他設備等產品，但仍禁止華為產品在美國銷售、對華為官司照打。分析：其目的不外乎讓受華為禁運影響的美企能解套，並刺激美股大漲，為明年總統大選做準備。

三、中國對美大量採購農產品，購買五十四．四萬噸大豆，這是從三月底以來，大陸向美國購買大豆的最大宗交易。分析：在策略應用上，美對中取得實質利益，川普亦可藉此安撫美國國內農民。

四、在外界預測川習會焦點的香港「反送中」議題上，川普未特別在會議中對習施壓，換取第三次川金會會談。分析：因美朝（北韓）廢核談判，美仍需中國居中協調。而美朝關係改善及朝鮮半島局勢穩定，亦將有助於川普競選連任。

就此次川習會對台灣產業影響而言：

一、利多：台股和美股連動係數高，美股穩定有利於台股穩定成長，亦有助於下半年的景氣回升。

二、利空：本因美中貿易戰有機會從中得利的台灣企業，在美暫緩新的三二五○億進口商品關稅後，後續仍有待觀察。

（作者為台北市台日經貿文化交流協會台美日關係研究中心執行長）

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