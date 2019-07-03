自由廣場》（林保華專欄） 如何解讀川習會？

川習會結束，表面上是中國贏了。因為美國取消新一輪對中國商品增加的關稅，也鬆綁華為禁購不涉及國安的美國零組件的限制。而中國只是向美國購買農產品。然而白宮經濟顧問庫德洛否認是大赦，認為「沒有承諾、沒有交易、沒有時間表」。

我認為美國是做了一些讓步，然而美國這些讓步隨時可以收回。然而美國為何要做讓步？我認為川普在安撫華爾街的投資者與在中美經貿科技戰中受利益損害的美國企業。因為這個讓步，全球股市大反彈。另外，藉這個緩衝時間，美國企業可以調整它的產業鏈，到底對華為的封殺太突然，不但美國企業，台灣企業也措手不及。美國進口商也需要時間調整從中國進口的日用品供應鏈，避免刺激通膨。川普還是「美國優先」。

在美國認為適當時候，例如中國還是玩拖延戰術，而美國產業鏈也已經適當調整了，戰火還會點燃。所以中國並沒有得意忘形，雖然股市上漲、人民幣匯率升值。中國總理李克強昨天在夏季達沃斯世界經濟論壇致詞中提到，中國要深化金融業開放，原規定在後年取消證券、期貨、壽險、外資控股限制，現在將提前到明年開放。為了吸引外商，中國也將維持降稅等措施，並保持穩健貨幣政策。李克強不同於玩弄權術的習近平，然而最後會如何，還得看黨內鬥爭的力量對比。

川普沒有「放生」習近平，也是因為美國國內兩黨都視中國為敵手，民間也接受「中國威脅論」。美國政治、軍事，以及對台關係並沒有改變。蔡英文總統外訪十一天，除掉路上時間，大概有近一半時間在美國「過境」，實際上是對美「準訪問」。如果川普要放水，川習會上，乃至川習會後，他不會把香港這個新議題擺出來，被外媒形容是丟給中國的不定時炸彈。

不過我們不能忽視的是，這場中美決戰遠沒有結束，習近平比我們更加清楚。中國將動員全部力量，包括在國外長期潛伏的各式間諜特務，乃至被不同程度威脅利誘的政客、商人、學者、專家等等，出來拯救習近平。

根據路透的報導，包括美國前外交官和軍方將領在內的約八十名亞洲專家，擬向川普與國會發連署公開信，呼籲川普重新考慮「視中國為敵」的政策。這份草擬中的公開信警告，目前「視中國為敵」的政策會損害美國利益與全球經濟，也可能使美國孤立於其他不願與中國為敵的盟友。

除了川普對盟友應該客氣與靈活一點以外，其他內容都是屁話，都在幫共產黨解困。不過只要這個名單公佈出來，陣線就更清楚了，對美國及全球的安全未嘗不是好事。習近平要孤注一擲嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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