自由廣場》孫正義救年金？

退休軍公教別對郭韓期望太高

◎ 林尚榮

郭台銘、韓國瑜為了爭取退休軍公教人士的認同，各出奇招。

韓式語言曖昧，第一時間讓有所期待者感動非常。郭的起手式是「中華民國破產」（此說惹議，他七月二日以「勞保基金將用罄等同破產」圓之已是後事），早在六月二十二日他找來日本軟銀董事長孫正義站台時，就定調中華民國公司是一家瀕臨破產、借債度日的公司，以便鋪陳自己有能力把餅做大，他說：「如何把國家三兆多退休金的投資報酬率提高一倍，我有這個執行力，如果我管理『台灣』這家公司，我一定請孫正義來指導管理退撫基金投資。」這和韓就「十八％是否恢復」表態時的四點聲明之一，也是其中唯一的牛肉——基金管理績效應提高（舉新加坡六％為例），不謀而合。

看來，國民黨回應年金議題是聚焦在績效操作的提升上。

韓聲明的其餘三點只是口惠，均無做法。郭舉「軟銀願景基金」成立後，年均投報率高達四十四％，相對之下，軍公教退撫與勞保年金的年投資報酬率僅二、三％。他也舉例，全世界有很多退休基金投資鴻海股票，言下已有方向。

事實上，六大退休基金報酬率偏低主因是：過度向固定收益商品（如債券，殖利率低，但無風險）傾斜。兩年前，考試院副院長（兼退撫基金監理委員會主委）李逸洋就舉例，加州公務人員退休基金（CalPERS）從一九九八年到二○一六年的年化報酬率高達八．三％，而全球最大退休基金——日本政府年金投資基金（GPIF）僅二．八九％，高下之別，就在投資組合；CalPERS有八成投資在股票型基金和另類投資，屬於高風險、高報酬的策略，固定收益的比率只有兩成。

GPIF在二○一四年改變投資策略，增加持有股票，減少國內債券等固定收益投資，二○一六、一七年度分別創造五．六％與六．九％的較高報酬，但二○一八年度（Q4股災因素）僅二．七三％。要提升報酬率，關鍵就是要改變投資組合，但高報酬伴隨高風險，而風險更是領取年金者必先要考量的。郭自認為這樣（投資組合改變）就會把餅做大，有點廣告味！

今年一月的信息，日本政府擬修法，將公務員的退休年齡由現行的六十歲逐年延至六十五歲，且未來六十歲以上公務員薪資將打七折，至於請領退休年金的年齡更可能延後至七十歲；日本政府期望於二○二一年四月落實法案。日版的「年金改革」「慘」度不輸台灣。孫正義多厲害，也難扭轉國家結構性問題（高齡化與少子化社會所呈現的政府公務員人手不足、工資高昂等困境）。

再說，台灣就算神操作到六％，也不過把破產命運延後三、五年左右，三年前探討「基金績效操作好，年金就不用改」議題時，其實也早就有了答案。

退休軍公教朋友，千萬別對郭、韓寄望太高。

（作者為上市公司主管）

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