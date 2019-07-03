自由廣場》我是獨派，我是女人！

◎ 吳馨恩

新黨總統候選人楊世光在參選記者會上表示「我是統派，我是男人。誰是獨派，誰是女人？」「我很想知道對手是男的，還是女的？」「蔡英文沒有資格講下一代，因為蔡英文沒有下一代」等大男人主義及仇女言論，楊認為女性沒有能力擔當大任、女性身分是種羞辱且沒有生育的女人不完整，他的話引發大量的撻伐聲浪，令人感到不安的事實是，在同志婚姻合法化且女總統執政三年多的台灣社會，仍然存在食古不化的男性沙文主義者。

蔡英文總統的執政成績有目共睹，自然禁得起社會正負評價，蔡英文不是完美的聖人，執政也非完美無缺，但這應該針對蔡英文執政的缺失進行合理的批判，而不是她的性別。然而現在卻那麼有一群人，只因為她的女性身分，認為她不適合繼續連任總統，這是相當荒謬的一件事情。

從古至今，女人為國家社會的貢獻從不亞於男人，歷史上，女人可以領導群眾、推進學術發展與改造社會文化，即使是傳統的家庭主婦也為家庭、兒童、環境及動物保護等付出良多，女力一直都是不容小覷的。

美國前國務卿希拉蕊女士亦在敗選宣言表示，她相信「未來是女性的天下 」（the future is female），這一句源於一九七○年代女同志女性主義運動的口號，希望將來我們能繼續看到女性在社會各處發光發熱，這也必須仰賴自由及安全的國家社會環境。因此，捍衛台灣主權的女性同胞們，我們必須勇敢地說出「我是獨派，我是女人！」

（作者為反對性暴力的跨性別女性主義者）

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