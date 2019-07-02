自由廣場》職業工會罷工權該檢討了

◎ 李伸一

由「桃園市空服員職業工會」發動的長榮航空公司空服員罷工，已持續進入第十二天，造成長榮航空公司估約二十一億元以上的損失，四十萬名旅客的行程、權益受到影響，旅行業者也估計損失達二十億元。而罷工的空服員，不但忍受日曬雨淋之苦，且事後恐有回不去公司上班的疑慮，真是一場四輸的罷工。此次罷工可能受到之前華航兩次罷工，資方妥協的鼓舞，而未能適時結束罷工，也可能發起罷工的職業工會誤判情勢所致。

勞工有組工會及加入工會的權利，一般工會分為「職業工會」及「企業工會」，「職業工會」由不同公司但相同職業的勞工所組成，「企業工會」限於同一公司的勞工所組成。上次華航罷工，其他航空公司工會會員參與投票同意；此次長榮空服員罷工，其他航空公司工會會員也參與投票同意，八大訴求似乎也不能完全反映出長榮空服員的本意，其後工會雖有做些退讓，仍未為公司所接受。

每個公司的經營條件、企業文化不同，一家公司勞工是否罷工，由其他企業的勞工參與決定，雖符合現行法規，但卻不合理，有借助外力綁架員工意願且影響企業正常經營的疑慮，尤其服務業，受波及的更是廣大的消費大眾，因此為了企業永續經營、社會和諧及消費者權益，除須訂立罷工預告期，規範突襲式罷工外，工會法有關職業工會的罷工權也實有檢討的必要。

（作者為國策顧問，財團法人現代財經基金會副董事長）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法