自由廣場》個人退休帳戶：全民都是台灣大股東

◎ 楊德源

勞退基金代操出問題，時有所聞。對操盤商而言，這些錢都不是他們的，賺錢或賠錢無關緊要。若和經紀商勾結炒作，不但可以賺取差價，還有手續費退佣可拿，弊端叢生其來有自。若將勞退基金改由個人處理，反對的人更多。因為雷曼兄弟、貝爾斯登等大投資銀行，都曾因為操作失利而倒閉。若勞退基金改由個人處理，一旦發生損失，最後還是要由政府收拾爛攤子，結果可能比委託代操更糟。

事實上，台灣有極佳的投資商品，台指五十就是其中之一。許多研究指出，投資台指五十的報酬率經常在百分之十以上。而且其中的成分股若表現不佳，就會由其他表現好的公司取代，投資人完全不用擔心因為經濟情勢轉變，而需要更換投資標的。換言之，台指五十中的成分股，永遠都是台灣股市中表現最好的五十家公司。

個人的投資理財知識，未必能與專業人士相比。因此要立法規範金融公司，提供個人退休帳戶投資之商品必須保本保息。現在的台灣青年所得有限，不論是台灣的經濟成長或是股市獲利，都因為沒錢投資而無法享受經濟成長的果實。其實可以設計一種指數型基金（ETF），使其完全反應台灣的經濟成長和財富增加。政府和企業主補貼個人退休投資帳戶，個人則可以選擇加碼投資這種ETF。投入的錢越多，代表市場投入台灣經濟發展的資金越多，人人都是台灣的大股東。所有國民的利益和台灣的經濟命脈結合，成長力道更加強勁。

不過，也要考慮資金動用的些許便利。人生有許多大事，讀大學或研究所、成家立業、買房子或重大疾病，理應允許個人動用其中一部分應急。個人退休帳戶有利也有弊，若能善加利用並予以適當監督，不僅個人退休有保障，台灣的經濟發展也會有更亮眼的表現。

（作者為高雄科技大學金融系教授）

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