◎ 黃惠忠

媒體報導，某黨二位總統初選參選人，一位說，當選賺夠錢就恢復退休軍公教福利，另一位則稱，年改不公，應恢復原制度；另一方面，立委認為年金改革，違反法律不溯既往、信賴保護等原則，而聲請大法官釋憲，已於六月二十四及二十五日進行言詞辯論。但鮮少人知，在此全民年金時代，尚有為數約三千的「年金孤兒」，符合領取年金條件，卻被排除在年金制度之外，應修法給予是類人員年金，以維護公平正義。

筆者認為，年金改革是全民共識，也是世界趨勢，因此年金不應恢復原制度。至於「信賴保護」原則，大法官釋字第五八九號及釋字第四八五號指出，「保障信賴利益」須衡酌國家財政負擔能力等公益因素，「國家給予」不得超過必要限度，形成過度的照顧；而「不溯既往」原則，是指刑法只適用於其生效以後的行為，對其生效以前的行為不得適用，至於其他法令，不受前述原則約束。

不過，自國民年金與勞保年金相繼實施後，僅少數公保被保險人尚無年金，因此政府推動公保養老給付年金化，以解決前述問題。但依據「公保法」第四十八條規定，除私校教職員溯自九十九年一月一日起適用公保年金規定外，其餘無月退休金或優惠存款利息人員，僅能追溯自一○三年六月一日起，使自九十九年一月一日至一○三年五月三十一日間離退者，成為「年金孤兒」，實已違反憲法第七條「平等權」。

年金改革是不分藍綠、全民共識，多繳、少領、晚退也符合各國年改的趨勢，因此軍公教年金，並無理由恢復原制度；但在全民年金時代，竟然還有「年金孤兒」，這是國家的恥辱，應儘速修法，將是類人員納入年金適用範圍，還給他們一個公道。

（作者為經濟部所屬事業退休人員）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法