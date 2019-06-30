自由廣場》「無心跳器捐」調查四個重點

◎ 蘇上豪

最近常有朋友問我，為何不再對柯文哲醫師「無心跳器捐」的爭議發言？其實該說的我已經都說了，但是政府部門內似乎有隻看不見的手，刻意淡化這件事。所以，即便柯醫師有十三個案件纏身：衛福部六件請願、監察院調查，以及法院相關的六件訴訟，大多「進度緩慢」，甚至有的訴訟案件目前還沒有開庭。為了怕這件事會隨時間而淡化，所以我再把重點說清楚，避免上述案件讓柯市長又能「若無其事」過關。據聞一份「無心跳器捐」調查報告即將出爐，我認為這份報告必須呈現下列重點：

一、報告中必須看到台大醫院因為柯醫師的「無心跳器捐」被主管機關罰款的公文—這是我到衛福部請願時，劉越萍技正親口證實公文的存在。

二、調查報告必須要討論到柯醫師為何要用「pavulon」加速器官捐贈患者的死亡？因為「pavulon」這種藥，是全身麻醉要插管前的「肌肉鬆弛劑」，也是國外利用「化學藥劑」執行死刑時，重要的輔助藥劑。

三、柯醫師及台大醫院必須誠實交代，這些無心跳器捐者被摘取器官時，所用的葉克膜耗材資金從哪裡來？為什麼這件事很重要，因為在MG149案中，檢察官的報告指出，柯醫師一個人就收了美敦力公司六百多萬的捐款，而美敦力公司正是柯醫師在台大醫院唯一的葉克膜耗材供應者。

四、最後就是柯醫師的論文中，為何「無心跳器捐」的器官捐贈者裡，可以有「馬斯垂克第二分類」的病人？這類的病人定義是：「在急救無效之後，能『當下』摘取器官的捐贈者」。我懷疑柯醫師為某些「急救無效」的患者裝上葉克膜急救，「肖想」他們的器官—即使是衛福部通過的「無心跳器捐」準則中，也不允許這種事情發生。

和很多歷史沉冤莫白的案件一樣，柯醫師的「無心跳器捐」案可能會石沉大海，消失在時間洪流裡。但是我在這裡要提醒所有負責調查的人員，歷史不會消失不見，尤其「無心跳器捐」案牽涉到一位「自視為上帝代言人，可以無視法律存在」，隨意「強摘」器官的醫師—你們有責任釐清真相，給我們一個交代。

（作者為博仁綜合醫院心臟血管外科主任）

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