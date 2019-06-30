自由廣場》小英應將富人稅列入政見

◎ 魏世昌

近日美國投資大亨索羅斯（George Soros）等十九位巨富發表公開信，敦促美國總統參選人，無論是共和黨人或民主黨人，支持針對美國一％富人中的十分之一富豪課徵富人稅。提出六大理由主張富人稅有助促進政治、經濟與社會穩定，並可強化民主自由，稱這是他們的愛國義務。

然而這不是頭一遭美國金字塔頂端人士呼籲政府，對極少數美國人課徵適度的富人稅；上一次是美國總統川普二○一七年上任後通過大規模稅改法案，使高收入人士成為最大受益者，但包括知名設計師伊琳．費雪（Eileen Fisher）、慈善家史帝芬洛克斐勒（Steven Rockefeller）、投資家索羅斯（George Soros）、冰淇淋品牌Ben & Jerry’s創辦人科恩（Ben Cohen）及格林菲爾德（Jerry Greenfield）等逾四百位富豪連署致函國會，直批川普的減稅方案，只會讓美國赤字暴增，故連署反對政府幫富人減稅。

當時的連署信函中寫道：「我們是一群高收入的富人，很多屬於金字塔頂端的一％，我們非常關心我們的國家與人民，因此致函提出簡單要求：不要減我們的稅……反之，我們呼籲國會，為了必要的歲入和重振各項服務的投資，請增加我們的賦稅，此舉有助於增加就業、強化中產階級，並確保美國經濟成功，沒有必要因稅改而讓歲入流失，尤其是為富人和企業減稅。」

可見億萬富豪未必都缺乏社會責任感，為了避稅而遷居他國。美國的富豪如此，當然台灣身價超過數百億的富豪也是如此。前台積電董事長張忠謀先生就曾經說過，政府對他們的減稅優惠，讓他都覺得過意不去。宏碁集團創辦人施振榮同樣表示，高所得應多繳稅，台灣十個、一百個富人應該一起支持富人多繳稅。

所以筆者以為，代表民進黨角逐二○二○總統大選的蔡英文應該主張開徵「富人稅」，列入競選政見，因為富人稅不僅有助調節及緩和社會貧富不均，也可縮小所得分配差距，更是追求公平與正義的表現，而這不正是民進黨創黨的理念與價值嗎？要求億萬富豪盡更大的社會責任，對社會做更大的付出，是下一任總統的重要工作，因為現今台灣社會真正的不平等，不在公教和貧弱族群之間，而在億萬富豪和貧弱族群之間。

（作者為軟體工程師，宜蘭縣民）

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