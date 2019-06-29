自由廣場》治安滿意度到底誰家說的算？

◎ 蘇天從

有一家雜誌用星星評鑑縣市長滿意度，當中有一項治安滿意度，有一偏遠的縣居然是最後一名，這跟全國的觀感與該縣民對治安滿意度大相逕庭，到底誰家說得準？

個人曾待過山城小縣，客家族群謙恭守法，有一次該雜誌對我們的治安滿意度評比竟然落在後段班，究其因是我們十萬人口的犯罪數、竊盜發生數……，都比人家高很多，更輸了中部一個大縣市甚遠。

不對啊！該縣市人口多我們數倍，且是工農大縣，光是濱海星羅棋布的魚塭，抽水馬達電線、電表失竊，造成整池的魚蝦死亡，就時有報導，怎麼會這樣？

後來我們秘密瞭解，原來當地警局太會「善用」法令了，舉凡這些竊案，都用違反電業法第一○六條第三款：「損壞或改變電度表、無效電力計、其他計電器之構造，或以其他方法使其失效不準者。」厲害的移轉成非竊案，就不在該雜誌的竊盜發生數計算範圍；若破了案，也是用本法究辦，就不會被認定為竊盜犯了，當然人犯也不計在十萬人口犯罪率裡。最近電業法把這些條文用修法去終結，是否因走了偏鋒就不得而知了。

唉！只要有評比的項目，受評的單位無不絞盡腦汁的迎合，居廟堂之高的總統、處江湖之遠的偏鄉首長，為了展示治安的作為，都要來個前後任刑案發生數、破獲數、破獲率的比較，到底誰說的準呢？

更耐人尋味的是，有一個持續拿五顆星光環的首長，先因弟弟佔用公地，加上徵收土地被陳抗，一下子就被鬥得體無完膚。現在路過之前陳抗的工業、住宅區，因台商的回流又大興土木，顯得欣欣向榮，這筆成敗的帳到底要怎麼算？也把人給搞糊塗了！

套用宰相劉羅鍋的主題曲：天地之間有桿秤，那秤砣是老百姓，秤桿子挑治安。在分局多年，每週主管會報，我先秀出結合發生DATA及現場勘查報告的ACCESS資料庫檔案，再請偵查隊長報告要大家配合的偵防方向，替代那無意義的發生、破獲數。治安好不好不是靠冷冰冰的數字，是在乎老百姓的感受。

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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