自由廣場》酒駕法辦 毒駕難辦

◎ 蘇利文

貴報日前報導「毒駕當場被逮，二審竟改判無罪」、「毒駕恍神，一、二審法官見解大不同」引起許多社會大眾的關心，尤其令人好奇的「毒品零容忍」政策，怎麼遇到更嚴重的「吸毒」加「恍神」甚至「肇事」卻不起訴？何以「酒駕」就重罰、更嚴重的「毒駕」卻輕縱？

其實國內媒體常見有關於「毒駕」所引發道路交通事故的報導，依據相關統計資料顯示，毒駕二○一五年起三年內達一萬件，但這些案件能被移送定罪的卻不到十％。

毒後駕車同樣嚴重危害公共交通安全，導致無辜死傷與無數家庭破碎，二○一八年八月四日自由時報亦曾報導「這條『恐龍法』害死四歲女童」，提及肇事犯嫌案發前已有三次毒駕紀錄，但都只是開單裁罰，因為刑法一八五之三條第三款的毒駕，經常難以達成「致不能安全駕駛」的心證，而地方法院一審的判決（台中地方一○五年度交易字第一四二號）以及高等法院（台中分院一○六年度交上易字第三五三號判決）均認為毒駕不能逕認已達不能安全駕駛，因為「致不能安全駕駛」的文意被認為屬於「具體危險犯」，所以基於無證據不得認定有犯罪事實，不能證明犯罪應為無罪判決之依據，檢察官必須負舉證責任，然因舉證困難，使得「毒駕」輕易逃離制裁。例如某男毒駕檢驗出施用三種毒品，一、二審法院還是難認「不能安全駕駛」的狀態，因此判決無罪定讞，結果是，警察極力阻止悲劇發生，卻因無法證明不能安全駕駛，即使已經逆向、肇事、發生死亡車禍，移送後還是會被認定「無法證明」。同樣文辭一○二年以前也曾一樣影響酒駕判刑，後來修法刪除酒駕需「致不能安全駕駛」的敘述後，方免除酒駕無罪的怪異現象。

今（一○八）年初行政院積極針對酒駕推動加重行政罰與刑責，以維護國人安全，但是，毒駕本來就篩查困難，毒駕案件多是因為已經發生重大交通車禍，或吸毒者神志不清才遭發覺。毒駕危害社會已達司法失靈的危險狀態，期待行政院持續推動修法，將「毒駕」比照一○二年「酒駕」刪除「致不能安全駕駛」的文辭，避免讓警察的高密度要求執法，卻走入「難認吸毒致不能安全駕駛」的象牙塔，悲劇的敗在低密度起訴與判決。

（作者為現職員警）

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