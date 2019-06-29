自由廣場》柯市長 看外國怎麼防中資

◎ 黃帝穎

經濟部投審會以「有國安疑慮」駁回台北雙子星開發案，讓台北市長柯文哲砲轟「國家願景、主權意識都是屁話」。「友柯」台北市議員高嘉瑜則舉了四年前「頂新出售101股權給馬來西亞商IOI集團」一案來打臉柯文哲。

當年的柯市長還重視國家安全，因此二○一五年針對頂新出售101股權給馬來西亞商IOI集團表態反對，北市府提出四大理由，基於公共利益、社會觀感、文化認同、國家安全四大層面，投下反對票。

柯市長也可看看外國怎麼處理中國因素的投資者。以美國為例，在二○一五年七月間，紫光出價二三○億美元擬收購美國ＤＲＡＭ大廠美光科技，但最終被美國政府以多項理由擋下，而其中最主要理由就是「國家安全」，如果連美國政府都拒絕紫光投資該國的重要產業，台灣豈有把主權「當屁話」的空間？

全球各國基於國家安全的保障，對外國企業在國內參與投資或其他商業行為，都做了一定的限制，再例如：二○○三年四月，美國政府以國家安全為由，拒中資收購美國環球電訊；二○○三年，港商李嘉誠投資印度「尼赫魯信託港口」集裝碼頭開發項目，被印度內閣安全事務委員會認定中資經營港口將導致嚴重的國家安全問題，決定拒絕中資投資。

事實上，美國、印度並無遭中國併吞的疑慮，但仍對具中國因素的投資者防範萬千，理由當然是害怕中國的獨裁本質，會導致該國企業不依循正常的市場運作，而出現政治動機的投資與營運，影響國家安全。

相對的，台灣受到的中國威脅更為直接，當世界謹慎處理中國因素投資者的國安問題時，台灣更沒有理由輕言主權議題是「屁話」，隨便棄國家安全於不顧。

（作者為律師，永社理事長）

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