自由廣場》（青年時評）看藍營污名化大法官

◎ 羅鉦

立法院臨時會通過四位新任大法官人事任命案，藍營對此冷嘲熱諷，但立論謬誤百出。

例如，批評蔡英文總統任內提名兩次，是獨斷專行，但前總統陳水扁也提名兩次（二○○三、二○○七年），前總統馬英九更提名四次之多（二○○八、二○一○、二○一一、二○一五年），相較前人，蔡總統並無特別優勢之處。

再則，批評蔡總統任期僅餘一年，仍執意提名，是剝奪未來總統的提名權。但總統提名大法官，乃憲法賦予之職權，大法官一旦出缺，總統依法提名，何錯之有？難道要放任不管，遇缺不補，任由大法官會議和憲法法庭人力不足？何況，扁和馬也都在自己的兩個任期將屆的前一年遂行提名，為何獨批蔡？蔡明年如果連任呢？剝奪誰的權力了？

然後，批評蔡總統提名的大法官將達十一人，佔總額十五位大法官的三分之二以上，能主導釋憲結果，權力制衡形同虛設。但究其實，這是憲政制度設計使然，如要改變，只能修憲，單純壓制現任總統的人事任命權，並非治本之道。更何況，馬前總統在二○一五年提名四位大法官後，司法院曾出現十五位大法官都是由同一總統（馬）提名的情況，藍營當時不僅毫無異議，還幫忙護航促成，豈非立場前後不一？

而且，由誰提名也並非就代表其人的立場傾向，比如二○一七年五月，司法院公布同婚釋憲結果，明顯與藍營立場不符，國民黨籍立法委員賴士葆更痛批是「政治釋憲」，但當時的大法官結構，半數以上是由馬前總統提名的。由此可見，大法官不必然迎合提名總統的黨籍意識形態。

個人認為，藍營之所以批評，主要著眼於將來的「不當黨產條例」釋憲，步驟是，先污名化大法官，一旦釋憲結果不如預期，就能名正言順提出質疑和號召對抗，進而攫取政治利益。因此，吾人實不需隨之起舞。

（作者為政治大學教育學院研究生，新北市民）

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