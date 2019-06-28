新聞線上》韓柯的權力中毒症

記者陳杉榮

韓國瑜最近猛批蔡英文得了「權力中毒症」，做獨裁的事，糟蹋台灣民主，民進黨為了權力，每件事都做得離人民越來越遠。柯文哲同樣砲火猛烈，左說民進黨放狗咬人，右罵蔡英文繼續幹下去，台灣會怎樣？還說「國家願景、主權意識都是屁話」！事實上，韓柯二人就像童乩桌頭、褲帶結相黏，市長不好好幹，一心肖想選總統，才是得了「權力中毒症」！

韓國瑜在當選高雄市長之前，是北農總經理，算是柯文哲半個部屬，回顧兩人在台北市議會答詢的影像，嬉笑怒罵、抓頭搔癢，誰能想像這兩咖都要選總統，而且網路聲量奇高，民調支持度都不輸給現任總統。

參選總統是憲法賦予國民的權利，蔡英文競選連任，天經地義。朱立倫、郭台銘、王金平參選總統，理直氣壯。蔡英文的連任必須受到選民嚴酷的檢驗，這四年來的政策表現全部攤開。朱立倫捲土重來，郭台銘棄商轉政，王金平直擊九五，具有參選的正當性，一點都不必懷疑。

但是韓國瑜和柯文哲這兩咖不一樣，想參選總統，連一點正當性都不存在。這兩咖剛當選高雄市長和台北市長，「吃碗內看碗外」，背棄選民契約，不應該被容忍。尤其是韓國瑜，選前一再騙票，說他當選後絕對不會任內「落跑開溜」，現在高雄市政亂七八糟，愛河越來越臭，他自己得了「權力中毒症」，卻到處造勢叫陣，在不斷電媒體大亨的操縱下，有退休軍公教、地方黑金、深藍族群的支持，加上黨主席吳敦義在黨內初選開後門「栽培厚愛」，已然讓國民黨二○二○年走進死亡的境地。

柯文哲尚未宣布參選，但他探頭探腦，不安其位的醜態，實在讓台北市民唾棄厭惡。這位以大數據和網路聲量計算民意流量的政客，四年來有甚麼政績？身為首都市長，每日計較著上海台辦能幫他打通多少北京國台辦的管道，他罵民進黨「放狗咬人」，在美中台議題上，他卻多少次出面咬蔡英文，誰是他的後台老闆？是台北市民、台灣國民、還是國台辦的指令？

這種自以為聰明，以第三者自居，打著盤算的政客，患了更嚴重的「權力中毒症」。他不像韓國瑜唾面自乾，到處唬爛而臉不紅氣不喘，柯文哲會說一些好像很有道理，卻不是站在國家主權立場的談話，這種「遇強則弱、遇弱則強」的人，不可能勇敢的面對敵人，不能想像他會無條件捍衛國家。

或許大家都猜錯了，高估他們倆。韓國瑜和柯文哲都不是富有之人，他們看錢很重，總統選舉的補助款數以億計，說不定是「權力中毒症」者另一種營生的想像。

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