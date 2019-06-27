新聞線上》一「市」之不治，何以天下為？

記者莊榮宏

綠營執政以來，航空業罷工三次，平均每年一次，頻率高得嚇人。

幾次罷工，都無預警，社會付出代價，民怨逐次升高，各黨立委卻沒有立法制訂「罷工預告期」的魄力。

若是為了選票考量，怕得罪工會，則因無預警罷工而受害的旅客，更不乏受薪階級、勞工階層，這些勞工旅客，難道沒有選票？受罷工連累的旅行業，難道沒有選票？

無預警罷工造成「勞勞相殘」，政客卻在關鍵時刻軟弱，真是愧對人民，難道是要被選票教訓後才肯立法嗎？

政客的終極目標是當總統，針對志在二○二○大位的群雄，有人分析：柯文哲滑溜，韓國瑜煽情，郭台銘不可測。

但與其說柯滑溜，不如說他擅於操作「好感度」，柯如何贏得好感？話術、賣萌，缺一不可，抓頭皮、貼貓熊面膜、笑得齜牙咧嘴，「曖油，好可愛喲！」柯粉開心，就挺到底，這是柯厲害之處，而他也真能將好感度化作選票及民調指標。

但柯的顛峰已過，以目前行情，柯在三腳督時極可能落居第三名。柯的自尊心強，若知必陪末座，他會自取其辱嗎？

若只在乎攪局，而不在乎恥辱，柯就會執意參選，以他目前尚能掌握的兩成鐵票，足以影響選局，對綠的影響略大於藍。

不過，若再發生類似「反送中」事件，形勢可能隨時逆轉。近期的看盤重點就是柯和中共合辦的兩岸雙城論壇，柯出席，若再有閃失，聲勢必挫，一旦跌破兩成，柯就無力影響選情。

面對下屆大選，北高兩市首長都雄心勃勃。進取固是好事，但凡事宜循序漸進，才能水到渠成，至少要先把市政做好，才好更上一層樓。

可惜柯韓的市政治理乏善可陳，光是一個大巨蛋的問題，柯就搞不定；韓國瑜更甭提了，中學模範生頻頻當面嗆他，讓他很難堪。

若連城市都治理不好，憑什麼治理全國？是謂之「一『市』之不治，何以天下為？」

柯槓中央、槓議員、槓媒體，是槓子頭，容不得異議和批評，尤其是修理小英，更是從來不假辭色，唯一提到中共，這個槓子頭立馬消風，大氣不敢吭一聲。

去年九合一選舉後，蔡英文和柯文哲有一場北門會，當時柯很傲慢，不把總統放在眼裡，蔡總統受辱的電視畫面傳出，當年投票給小英的人，真是怒捶心肝，一為小英不值，二為「總統」兩字已蒙塵。

是什麼樣的蠢材才會安排讓總統在電視上受辱的鴻門宴？還是有人臥底把底牌外洩，柯才有恃無恐擺出一副「懶得理妳」的驕態。

權勢者身邊通常有兩種人，一種是潔身自愛，忠心扶持，與主子共進退；另一種是依附主子，趁機壯大自己，一旦主子失勢，他們早已佈局妥當，隨時可換宿主。

為人主子的第一課，就是辨明這兩種人呀！

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