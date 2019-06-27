社論》國民黨參選人的國政願景？

國民黨前日舉辦「國政願景發表會」，邀集黨內總統參選人發表政見，雖然沒有相互辯論，缺乏爭鋒的火花，如同朱立倫戲稱的朗誦會，不過，仍可完整呈現參選人的問政理念與主張，代表藍營精英的思維以及對台灣未來的擘畫。由此看來，彼等的國政願景似乎顯得空洞，缺乏具體的實踐步驟，反而充滿了仇恨與意識形態的偏執，除了同溫層，恐怕難以對外爭取認同。

其實，當前台灣最大的挑戰，可以歸納為兩個層面：一是主權，即國家的認同與安全，如何確保不受中國文攻武嚇的影響；其次是經濟，此即如何掙脫目前的困境，往正確的方向發展，且其果實能為國人分享，並以此資源做為國家安全的後盾，使之不受制於中國的統戰與滲透。前者繫於兩岸關係與美中之地緣政治博弈，台灣如何在這個大棋盤中扮演關鍵角色，確保自身的安全，乃是國家領導人與執政黨最大的責任。後者則必須正視台灣經濟向中國傾斜，將之當成生產基地後，造成產業資金不斷外移，以致失去了競爭力，以及創造就業與提升薪資的能量。國家領導人如何扭轉如此的困局，並且擅於利用美中經貿出現結構性矛盾之際，引領台商回流，讓台灣經濟再現榮光，則是其應該一肩揹負的歷史使命。

由上述的視角檢視國民黨參選人的國政願景，則可發現在美中權力博弈議題上，彼輩所言無非只是自身大中國情結的外顯，再摻雜一些模稜兩可的口號與奇怪的類比，就想優游大國之間，兩面討好，作所謂「親美和中」的大夢。實際剖析這些主張，除了空洞，缺乏可以操作的概念，甚至陷入不知所云的境地。例如某人比喻中美就像兩人下象棋，台灣說不要當「棋子」，但只能當車馬炮兵卒，時間一到，價值沒有就被丟掉了；泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡；台灣要當棋子還是浴缸的塞子？此一棋子、浴缸與塞子的奇談怪論，超乎常人可以理解的程度，屬於插科打諢層次，想要用來找到台灣的外交出路，根本低估選民的智慧，無異緣木求魚。

事實上，國民黨參選人之所以只能在兩岸關係上大玩文字遊戲，無法提出處方，癥結在於潛在的統派意識形態，不以中國為台灣的主要敵人。導致明明是中國在打壓台灣，或以利益對各階層展開統戰，或以紅色大外宣進行媒體滲透，或者調動軍機艦繞台擾台之武力威嚇，製造了台海乃至亞太地區的緊張。但這些藍營參選人卻不約而同，口徑一致地指責小英政府在挑釁中國，替台灣強加「麻煩製造者」的罪名，如此行徑無異裡應外合，在為中國武力犯台合理化。這才是危害台灣安全最危險的做法。

國民黨參選人在經濟議題上的侷限，也是如此。台灣二、三十年來企業、資金與人才之西進，已導致產業空洞化與經濟停滯，因此如何導引外流之企業、資金回流，乃執政者的當務之急。如今恰逢美中貿易戰引爆，無異營造天時地利人和之大環境，可加速台商回流。台灣終於找到治療經濟慢性病的藥方與時機。可惜，由國民黨參選人的論點看來，仍然以依賴中國為核心主張，中國市場在其國政願景中是不可或缺的部分，但對台灣產業的發展與轉型，以及供應鏈的重建，讓「台商製造」蛻變成「台灣製造」，顯然都沒有良策。反而一廂情願認為台灣在兩隻大象打架時，可以左右逢源，佔盡一切好處。

國民黨參選人普遍對兩岸與台灣經濟，並無有效的解套主張與發展藍圖，但是對台灣民主的貶抑則是砲火猛烈，卻對專制獨裁的中國不敢稍置一詞。尤有甚者，國民黨參選人批判小英政府搞東廠、白色恐怖，中了權力中毒症，則是顛倒是非黑白的誣蔑。台灣民主是黨外運動抗爭，以及李登輝等國民黨開明派由上而下促成的成果，並不是天上掉下來的禮物。民主之可貴，在於即使中了威權遺毒的保守派人士，仍可享有民主自由的保障；批評小英無能，那是人民的言論自由，但是誣指台灣還有東廠、白色恐怖，則形同否定台灣民主的核心價值，絕不能任其得逞。總之，看完國民黨參選人第一階段的國政願景發表會，國人不禁要質疑：否定台灣民主、向中國傾斜，就是他們的國政願景嗎？

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