自由廣場》兩百億，誰失憶？

◎ 秦靖

韓國瑜上週在總統造勢場合上指出，三年多前時任閣揆的張善政曾撥款兩百億元幫助台南震災，來對比現在行政院對高雄市登革熱採「幸災樂禍」的態度。

行政院官員回應，張善政所謂的兩百億「安家固園計畫」僅止於構想階段，且台南災後重建的經費是以社會善款為主，韓國瑜根本是烏龍說法，不解他為何要製造假訊息。對此，張善政隨後回應，他當時確實有在公文上批示「同意」，只是蔡政府視而不見、並沒有續推，質疑行政院的回應才是在散佈假新聞。

維冠金龍大樓倒塌事故發生在二○一六年過年前夕，距離筆者永康家僅數條街之遠，聽聞政客們失憶性語言的醜陋，百感交集。政客們在乎的是人民，還是選票？

首先，今年一月中下旬，台南地震滿三週年之際，前閣揆、前台南市長的賴清德探訪關心維冠大樓重建進度，送上深深祝福。大樓重建可望於二○二一年四月交屋，還給受災戶一個溫暖的家。

今年二月，賴清德更幫忙大腿骨以下全部被截肢的維冠傷者化身直播主，推銷台南的優質農特產品，協助其找到工作的第二春。持續的關懷才能帶給傷者溫暖與信心，也才是真正與人民站在一起。可惜，台南地震的傷痛總被國民黨陣營不斷消費，花蓮地震如此，連高雄市登革熱也要湊一腳。

二○一八年二月初，擔任花蓮地震善款監督委員會召集人、也就是台南地震時的閣揆張善政就曾提到當年台南地震有兩百億統籌分配款，試圖誤導支持民眾政府補助有藍綠之分。張善政的說法早遭到台南市政府、時任閣揆的賴清德打臉。兩百億元主要是提供各縣市政府可申請老舊結構健檢補強還有土壤液化檢查之用，不限「台南」運用。後來因為計畫沒付諸實施，也就沒有那兩百億的存在。但二○一九年的現在，韓國瑜、張善政依舊誤導社會大眾有這兩百億的存在。

最後，韓國瑜兩百億的說法遭到打臉後，高雄市新聞局長王淺秋竟回應，韓市長強調的是出發點的起心動念，主要是「態度」。

韓國瑜張冠李戴地將台南地震與高雄登革熱相比，張善政配合演出。韓完全撇清自己地方父母官應盡的責任，用失憶性語言轉移焦點，還要傻傻地將手中的選票投給他嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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