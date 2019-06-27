自由廣場》小三通騙局的「統戰藏鏡人」

◎ 吳默聲

高雄市觀光局長潘恆旭日前帶領著多名國民黨立委和高雄市議員，一同出席上和海運公司主辦的「高雄旗津—溫州洞頭小三通首航典禮」，開啟了一段幽靈般的航線。事實上，這個航線不只違法，整個典禮更是靈異。黃昭順和潘恆旭先後撇清，但潘恆旭卻又表示市長知情，隨後韓市府又傳出資安危機，讓人懷疑是在轉移焦點。

這整個典禮署名的主辦單位上和海運公司，事實上已解散；另一個主辦單位「中國夢促進會」，官網（http://www.158958.top/）上註明為「海峽同心對接網」，對接高雄和溫州洞頭。中國夢促進會的會長駱宏賓，根據內文介紹，就是溫州洞頭金嶴村「海峽兩岸同心小鎮」的全權投資人，二○一八年十二月國台辦副主任龍明彪曾到當地帶隊巡視，這個小鎮設立目的是想發展成台灣青年創業基地。駱宏賓不只曾受中共統戰部表揚，「台灣基進」更查出他同時為中共政協下的中華全國工商業聯合會中央執委兼台灣團團長。

而韓市府為什麼會和這樣的組織合作？為何潘恆旭會說韓市長知情？為何中國官媒會派記者全程採訪這場幽靈典禮？韓國瑜做為曾經踏入香港中聯辦的人，同時又是一位準備參選總統的人，可不能這樣把國安門戶視為兒戲，否則執掌三軍的人自己就是敵人的囊中物，台灣豈能安定。

（作者為台灣大學國發所碩士生，高雄市民）

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