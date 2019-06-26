社論》被北京統戰了？還是統戰了北京？

七月四日，雙城論壇，柯文哲的鋪陳與象徵，旁觀者看來是把自己朝中國推進一大步。（資料照）

上海台北城市論壇，七月四日在上海舉行，柯文哲將率團出席。雙城論壇，號稱三年來僅剩的兩岸官方溝通平台，成為柯文哲自鳴得意的成績。但，柯文哲小心翼翼地維護這個場子，希望北京不要撕毀他的成績單，至今到底是被北京統戰了？還是統戰了北京？七月四日，這個日子十分值得注意，那是美國國慶日，這麼敏感的巧合，柯文哲難道無感？這對北京應該不是無心之作，因為雙城論壇之前的國際政治日程，包括香港反送中兩場百萬抗爭、貿易戰聲中日本G20的川習會，對台工作正好是習近平突圍挑戰的使力點。

本月初，「中評社」登出柯文哲專訪，他明確表態「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」，並重申「兩岸一家親」。他還說，若參加二○二○大選，屆時提出的兩岸論述與上面提到的不會差很多。排除兩岸國際關係的定位，為兩岸國內關係創造空間，自稱出身於墨綠的柯文哲，隨即獲得國台辦的公開讚賞，而且正值香港反送中的高潮。此事在台灣的社會觀感如何，看看民調趨勢不難了解。柯文哲至今忿忿不平，藍綠對抗將他抹紅，不過，從綠藍紅的落點分析，近年來他是莫忘初衷還是游離本土，很多人的感覺可能跟他的自我感覺不同。

最近，柯文哲又表示，要一個中國、九二共識、一國兩制，這些他都沒辦法，所以他現在一直閃來閃去，就算不認同，也不用去嗆中國。他認為，現在中國內部還有新疆、西藏、香港的問題，相對來說，台灣對大陸一點都不重要，是小英把它弄得重要。不重要？解放軍機艦繞台，難道是敦親睦鄰？假如不重要，美國國會還小題大作通過、川普也簽署「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」，軍艦通過台海常態化？「不用去嗆中國」、沒有國際戰略觀，怎麼看都比較像是林鄭月娥的高度。柯文哲似乎置若罔聞，川普的印太戰略不斷加強對台灣的承諾，以嚇阻習近平的武統冒進主義。難道，柯文哲也認為，川普無風起浪把台灣弄得很重要？

先前，柯文哲接受「台視」專訪，批評小英政府的親美立場，他竟稱，像「強盜（指台灣）眼中只看到錢、卻沒看到警察（指中國）」。這種比喻的潛意識流露值得注意，也就是，柯文哲把中國當作衡量的標準，凡是中國之所惡，他便閃來閃去、不用去嗆中國，既想示好北京又想敷衍台灣頭家，從而在民調、選舉左右逢源。也許，柯文哲自認為嫻熟「政治是高明的騙術」，但越來越多人也發現了，他騎在牆上而且往哪一邊傾斜。美中對抗，龐皮歐要求友邦在華為問題上選邊站言猶在耳，柯文哲的言行舉止受到「中國警察」公開讚賞，至為關切台灣安全的美方，應該不會覺得一點都不重要吧！

一九八二年雷根在英國上下兩院的演講指出：「我願代表全體美國人說，在貴院中，我們是如何感到如同在自己的家裡一樣；每個美國人都會如此感受，因為我們曾被生動地告知，這裡即是民主的廟堂之一；自由人民的權利和代議過程，都曾在這裡辯論、促進。」柯文哲附和習近平話語的「兩岸一家親」，基於共同價值、跨越大西洋的「英美一家親」，哪一條才是台灣當走的路？反送中風潮方興未艾，香港的前車之鑑在在說明，中國與台灣、專制與民主、維持獨立現狀與改變獨立現狀，都不可能一家親，所謂的「兩岸一家親」，只是為習近平以「民族大義」侵吞台灣的張本罷了。

七月四日雙城論壇，柯文哲的鋪陳與象徵，旁觀者看來是把自己朝中國推進一大步。這樣的選擇，也使他在國內與國際的政治光譜益趨明朗。獲得中國讚賞的表現，也預告柯文哲在二○二○大選，不論是場內或場外的參加者，他都比較無力扮演本土陣營的盟友，反而比較可能接近國民黨的側翼。至於屆時柯文哲的政治能量如何？一一二四柯文哲雖然連任成功，聲勢則大打折扣。半年來，民調、聲量都呈下坡。他由墨綠走向中國紅地毯的奇幻之旅，再怎麼閃來閃去也到頭家總評分的時候了。

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