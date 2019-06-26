自由廣場》罷工與扣留「三寶」

◎ 李暖源

長榮空服員罷工風潮愈演愈烈，兩造雙方「保管」或「扣留」罷工空服員證件問題，令人傻眼。根據三立新聞報導及空服員爆料，長榮航空因應罷工立即貼出內部公告，凡綁有罷工頭巾或配戴工會相關識別物品之人員，一概禁止進入公司任何處所，置物櫃區也熄燈關閉，以阻止參與罷工者回公司取得護照。

此外有空服員向工會提出要求，欲取回俗稱「三寶」的護照、台胞證及員工證，委託公司代領，並交由律師提示委託書。但工會仍以無法確認簽名真偽及律師未到場核對等理由而予拒絕，並稱須由其本人親自領回。空服員改由律師與丈夫陪同親往工會，再度踢到鐵板，工會此次堅稱須填寫申請書及附身分證影本，還需兩天作業時間才能領回三寶。

就業服務法第五條第二項及第六十七條規定，雇主招募或僱用員工，不得違反求職人或員工之意思，留置其國民身分證、工作憑證或其他證件或扣留財物等；違者處新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。護照條例第二十四條第一項及第三十二條規定，護照非依法律，不得扣留；非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三十萬元以下罰金。

員工證之名義人或持有人，為空服員本人，但核發單位係航空公司，即真正所有權屬於公司，工會無權拒絕名義人或所有權者要求返還該證件，違者可能涉及刑法背信、侵占罪或民法侵權行為。個資法規定，影印身分證件須經當事人同意，並應主動或依當事人之請求，刪除、停止處理或利用該個人資料。如工會強行要求影存證件，可能侵害當事人權利而負損害賠償責任。

勞資爭議處理法第五條及第五十五條規定，爭議行為指勞資爭議當事人為達成其主張，所為之罷工或其他阻礙事業正常運作及與之對抗之行為，並應依誠實信用及權利不得濫用原則為之。工會拒還會員證件非屬爭議行為，更不具有正當性，顯非阻卻違法事由。

因此，員工可隨時向公司或工會索回寄放或代管證件，公司或工會均不得以任何理由拒絕或阻礙，一經索討應立即歸還當事人，否則就屬非法扣留。

（作者為前警政署駐日警察聯絡官、日本中央大學法學博士）

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