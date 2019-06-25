自由廣場》創新／不對稱 美伊現代戰爭的台灣啟示

◎ 呂禮詩

上周伊朗革命衛隊在阿曼、阿拉伯聯合大公國與伊朗三國交界的霍姆茲海峽中線，擊落了美海軍RQ-4A無人機；原本美國總統川普下令攻擊伊朗雷達與飛彈陣地，而在戰機已升空、飛彈發射艦就位的當下，川普總統取消了飛彈空襲而以無人傷亡的網路攻擊取代。此一衝突，體現了現代戰爭的「創新/不對稱」作戰模式，實足以作為國軍預防部署與戰力提升的重要參考。

RQ-4A無人機遭革命衛隊以伊朗自製的「三月三日」（Khordad-3rd）防空飛彈擊落後，美軍中央司令部（CENTCOM）隨即公布了於不同空層伴飛的P-8A「海神式」（Poseidon）海上巡邏機的錄影畫面與飛行路徑；從錄影畫面中所顯示的經緯度可以發現：P-8A海上巡邏機距離伊朗領空尚有五海浬之遠，RQ-4A無人機的高度雖然較低，但與伊朗領空的距離更遠達十海浬。

伊朗革命衛隊空軍指揮官哈吉扎德（Ali Hajizadeh）表示，伊朗有能力攻擊滿載機組員的P-8A海上巡邏機，卻選擇了RQ-4A無人機，用意在於警告美軍入侵領空的行為。以飛彈接戰及攔截的程序，與「交戰規則」（Rules of Engagement, ROE）的原則看來，革命衛隊指揮官所言不假；且事發在凌晨四時許的日出之前，而伊朗在沒有戰機監控伴飛下，仍然能夠正確的研判接近領空的多路空中目標，應是藉由「電子情報」（electronic Intelligence, ELINT）比對偵知。

從伊朗應對美軍「抵近偵察」（close-in reconnaissance）的作法，相較於近年來各國倡議「飛越自由」及「航行自由」而密集往來台灣海峽的各國戰機與軍艦；國軍除了運用觀通雷達站、空中預警機、海峽偵巡艦、戰鬥空中巡邏（combat air patrol, CAP）及海上作業漁民的目獲外，實應將飛行數據網站（ADS-B Exchange）與「船舶自動辨識系統」（Automatic Identification System, AIS）等「公開性情報」（open source intelligence, OSINT）來源納入聯合情監偵體系，以儘早獲知海空動態。

另解放軍極可能師法美軍戰術，以電偵機、干擾機或轟炸機伴飛BZK-005「長鷹」長程無人機繞台巡航。此一部署於東海舟山群島及南海永興島的無人機，飛行高度達二萬六千英呎、最大航程超過二千四百公里，足以滿足繞台需求，去年四月在東海飛行時為日本航空自衛隊攔截。若解放軍以無人機進入領空挑戰國軍的底限，並由光電感測器及電戰吊艙進行「圖像情報」（imagery intelligence, IMINT）蒐集及「電磁頻譜」（electromagnetic spectrum）分析，將使衛星無法偵照的死角與國軍的「電子攻擊」（electronic attack, EA）能力被無人機摸底。

至於網路作戰司令部（Cyber Command）協同中央司令部癱瘓，應為實體隔離的伊朗革命衛隊火箭與飛彈發射系統，更是國軍亟待突破的「資訊戰」（Information Operations）門檻；此一技術曾在2017年北韓頻繁試射彈道飛彈時被多次提及，且央視報導火箭軍對抗操演時亦有此一項目。

無論是無人機的反制或是透過網路癱瘓飛彈的「第一擊」，才是有意義的「創新/不對稱」戰法。值此台美軍事交流的最佳時刻，相關的電子反制作為與資訊戰手段，國軍應該立刻向美國提出軍購需求！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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